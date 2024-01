Po skoraj desetih letih se vračajo No Doubt

Zasedba No Doubt je bila ustanovljena leta 1986 in je delovala do leta 2004 ter nato še med leti 2008 in 2015.

Zasedba No Doubt je bila ustanovljena leta 1986 in je delovala do leta 2004 ter nato še med leti 2008 in 2015. Foto: Guliverimage

Na letošnjem festivalu Coachella bodo kot glavni nosilci nastopili Lana Del Rey, Tyler the Creator in Doja Cat, sicer pa bo po dolgih letih mirovanja tam nastopilo kar nekaj nekoč priljubljenih skupin. Na Coachelli bo tako prvi nastop skupine Blur v ZDA v devetih letih, skupina Sublime bo nastopila s sinom svojega nekdanjega pevca, ki je umrl leta 1996, po skoraj desetih letih pa se bo spet zbrala tudi skupina No Doubt.

Zasedba No Doubt med nastopom leta 2009. Foto: Guliverimage

Čeprav organizatorji festivala niso navedli, kateri člani skupine No Doubt se bodo ponovno združili, so to ti z videoobjavo na Instagramu storili kar sami. Pevka Gwen Stefani je obudila spomine in se spomnila albuma Beacon Street Collection iz leta 1995. V skupnem klepetu pred videoklica so se ji pridružili še drugi člani zasedbe, kitarist Tom Dumont, bobnar Adrian Young in basist Tony Kanal, ki so skupaj s Stefanijevo razkrili, da se obeta njihova vrnitev na oder. A tokrat vsaj za en šov.

Festival dva zaporedna konca tedna v aprilu v Kaliforniji

Podobno je svoj nastop na Instagramu na novega leta dan razkrila tudi pevka Lana del Rey in poleg tega pripela še fotografijo iz leta 2014, ko je nastopila na omenjenem festivalu.

Coachella 2024 bo v Indiou v Kaliforniji, in sicer od 12. do 14. aprila ter od 19. do 21. aprila. Na festivalu bodo nastopili še številni drugi znani izvajalci, med njimi Ice Spice, Lil Uzi Vert in Deftones ter težkokategorniki iz sveta latino glasbe, vključno z J Balvinom, Peso Plumo ter Bizarrapom, ki nadaljujejo trend latinskih umetnikov, ki nastopajo na Coachelli.