Platforma Viberate for Artists združuje orodja za distribucijo in promocijo glasbe

Oglasno sporočilo

Viberate for Artists je nova platforma za glasbenike, ki na istem mestu združuje orodja za distribucijo, "playlist pitching" in glasbeno analitiko. Prav vsak glasbenik pa lahko brezplačno prevzame svojo profesionalno oblikovano spletno stran.

Foto: SPARTAN DEVELOPMENT D.O.O.

Slovensko podjetje Viberate že leta ustvarja storitve glasbene analitike za profesionalce v glasbeni industriji. Zdaj ponudbi dodaja platformo Viberate for Artists, s katero izvajalci samostojno izdajajo in promovirajo svojo glasbo, na istem mestu pa spremljajo tudi analitiko družbenih omrežij in glasbenih kanalov (vključuje npr. celovite podatke Spotify for Artists).

Premium paket je na voljo za 39 evrov na leto, glasbeniki pa lahko popolnoma brezplačno prevzamejo svojo spletno stran.

Na Viberate lahko vsak glasbenik brezplačno prevzame svojo spletno stran

Viberate vključuje največjo bazo glasbenikov na svetu, ki jo ureja ekipa podatkovnih administratorjev. Tako lahko podjetje za vsakega glasbenika ustvari spletno stran, ki je na voljo popolnoma brezplačno. Če glasbenik še ni vključen v Viberatovo bazo podatkov, se preprosto doda in stran se samodejno generira.

Spletna stran je profesionalno oblikovana in vsebuje informacije, ki jih glasbeni profesionalci potrebujejo, ko iščejo nove talente, s katerimi želijo sodelovati. To so žanr, najbolj priljubljene pesmi in videi, prihajajoči dogodki, analiza občinstva in podobno.

Spletna stran je samodejno ustvarjena in posodobljena. Tako ni potrebno urejanje, stran pa je vedno pripravljena na deljenje. S prevzemom ji glasbeniki dodajo tudi možnost neposrednega kontaktiranja in "bookinga".

Vsak glasbenik lahko na platformi Viberate for Artists brezplačno prevzame svojo spletno stran. Foto: SPARTAN DEVELOPMENT D.O.O.

Neomejena distribucija glasbe na vseh pomembnih platformah

Platforma Viberate for Artists izvajalcem in bendom omogoča izdajanje in monetizacijo glasbe pod lastnimi pogoji. Vključuje neomejeno distribucijo na vseh pomembnih digitalnih glasbenih platformah, kar vključuje tudi Spotify, Apple Music, YouTube, Tidal in Deezer.

Promocija z orodjem Spotify Playlist Pitching

Orodje Spotify Playlist Pitching pomaga pri promociji izdanih pesmi – glasbeniki naredijo seznam Spotify playlist oz. sezname predvajanja, ki ustrezajo njihovem žanru, in z uredniki stopijo v stik kar znotraj platforme.

Viberate for Artists vključuje lestvico več kot 12 milijonov playlist, ki so razvrščene po priljubljenosti. Playliste nato filtrirajo po žanru, podžanru, vrsti (editorial, z neodvisnimi uredniki itd.), datumu izdaje dodanih pesmi itd.

Dodatna prednost platforme je, da lahko izvajalci svojo uspešnost primerjajo s podobnimi glasbeniki. Tako identificirajo priljubljene playliste, ki so najbolje delovale za njih in jim pomagale povečati število poslušalcev na Spotifyu.

Spotify for Artists in druga glasbena analitika

Platforma omogoča ogled analitike glasbenih kanalov in družbenih omrežij. Če glasbeniki povežejo svoj račun Spotify, lahko na istem mestu spremljajo vse podatke Spotify for Artists. Tako imajo pregled nad številom in rastjo svojih poslušalcev, demografijo občinstva po starosti in spolu, lokacijo občinstva po državah in mestih, državami, v katerih najhitreje pridobivajo poslušalce, in uspešnostjo uvršanja njihovih pesmi na Spotify playliste.

Z zadnjo zlahka prepoznajo pesmi, ki so najpogosteje uvrščene na playliste, in spremljajo njihov doseg skozi čas, kar pomaga pri oceni uspešnosti posameznih izdaj. Poleg tega spremljajo Spotify playliste, ki so jim prinesle največje število predvajanj in poslušalcev, kar je dobra informacija pri načrtovanju prihodnjih promocijskih aktivnosti.

Na Viberate dodajajo: "Da bi imel prav vsak glasbenik dostop do ključnih orodji, s katerimi lahko zažene svojo kariero, je platforma Viberate for Artists dostopna za 39 evrov na leto, nekatera orodja pa so na voljo tudi povsem brezplačno."

Naročnik oglasnega sporočila je SPARTAN DEVELOPMENT, D. O. O.