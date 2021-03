Pevec brez dlake na jeziku o glasbenih nagradah: "J***š grammyje"

"J***š grammyje in vse, ki so z njimi povezani. Če se jim ne prilizuješ in jim pošiljaš daril, ne prideš v poštev za nominacijo. Naslednje leto vam bom poslal košaro sladkarij," je v torek na Twitterju zapisal očitno razjarjeni Zayn Malik, nekdanji član skupine One Direction, ki zdaj stopa po samostojni glasbeni poti.

Podelitev letošnjih grammyjev bo v nedeljo, razglasitev nominirancev konec lanskega leta pa je dvignila marsikatero obrv in razburila nekatere glasbenike, ki so ostali praznih rok.

Zayn Malik (v sredini) leta 2013, ko je bil še član skupine One Direction Foto: Guliverimage/AP

Malik sicer ni bil v igri za aktualne nagrade, saj je svoj najnovejši album izdal januarja letos, ko se je rok za nominacije že iztekel. Kar tri nominacije pa je denimo pobral Harry Styles, njegov nekdanji kolega iz skupine One Direction. Malik se je sicer pozneje spet oglasil in zatrdil, da njegov izbruh ni povezan z nobenim konkretnim izvajalcem.

"Moj tvit ni bil oseben ali glede upravičenosti do nagrad, ampak sem ciljal na to, da bi moral biti proces nominacij bolj vključujoč in transparenten," je zapisal, "medtem ko na glasovanje zdaj vplivajo pristranskost, rasizem in poznanstva."

Na glas je povedal tisto, kar si mnogi mislijo

Malik še zdaleč ni prvi in edini glasbenik, ki je podeljevalce obtožil, da nominacije in nagrade podeljujejo tistim glasbenikom, ki jih tako ali drugače podkupijo.

Kanadski pevec The Weeknd, ki je pred razglasitvijo nominirancev veljal za enega glavnih favoritov, nato pa popolnoma izvisel, je takrat tvitnil: "Grammyji so še naprej skorumpirani. Meni, mojim oboževalcem in glasbeni industriji dolgujete transparentnost."

Sonarodnjaka je pozneje podprl tudi hip hop zvezdnik Drake, ki je izjavil, da grammyji "morda niso več pomembni".

Preberite še: