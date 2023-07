Perpetuum Jazzile na turneji po Dalmaciji

Perpetuum Jazzile je ustanovil umetniški vodja Marko Tiran leta 1983 pod imenom Gaudeamus. Kasneje so se preimenovali v Perpetuum Jazzile. Danes je Perpetuum Jazzile najbolj priljubljen vokalni orkester na YouTubu, saj ima več kot 90 milijonov ogledov.

Letos oktobra bodo s koncertoma v Cankarjevem domu praznovali 40-letnico, do takrat pa bodo nastopali po Sloveniji in v tujini. Njihov koncertni repertoar vključuje tako vokalne različice svetovno znanih uspešnic različnih izvajalcev, kot so ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson, Bee Gees in drugi, kot lastne interpretacije in predelave različnih ljudskih pesmi.

To sta za Siol.net v intervjuju povedala člana Perpetuum Jazzile: