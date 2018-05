Ob tem nastopu je Nuški in Tomažu postalo vroče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri nas čaka četrtfinale pevskega šova Nova zvezda Slovenije, kjer se bo predstavilo 12 tekmovalcev, a le osem si jih bo pripelo vstopnico za polfinalni oder. Eden od nastopajočih bo s svojim glasom še posebej razvnel strasti, Nuški in Tomažu bo še močno vroče.

Nuški se je ob Urbanovem basovskem petju kar smejalo. Foto: Planet TV

Tisti, ki je s petjem pri Nuški in Tomažu povzročil, da so se jima malce zašibila kolena, je bil mladi Urban Vidmar, znan po svojem nizkem, žametnem glasu. Do zdaj se je predstavljal s country skladbami, tokrat pa se bo pokazal v novi preobleki. V takšni, kot ga doslej še niste videli.

Je pa med njegovim nastopom tako Tomažu kot Nuški postalo vroče, česar nista skrivala. Nuška je priznala, da ob takšnih nizkih glasovih težko ostane ravnodušna in objektivna, saj je tudi njen mož basist. Tomaž pa je v šali izjavil: "Srečna tista, ki te bo imela. Samo škoda, da to ne bom jaz."

Več si lahko pogledate v spodnjem videu.

Kako je bil videti nastop, ki je tako razvnel strasti, pa preverite že jutri ob 21. uri na Planet TV, ko bo na sporedu četrtfinalna oddaja šova Nova zvezda Slovenije.