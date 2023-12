Nepričakovano umrl hrvaški glasbenik Popović

V 66. letu starosti je danes nepričakovano umrl hrvaški glasbenik Jurica Popović. Popović je ustanovil glasbeni skupini Trotakt projekt in Gracia in je avtor več sto pesmi, ki sta jih skupini izvajali. Znan je bil tudi kot kantavtor DJ Pop, so sporočili iz hrvaške glasbene založbe Croatia Records.

O vzroku njegove smrti hrvaški mediji ne poročajo.

Popović, ki je bil življenjski sopotnik hrvaške modne oblikovalke in glasbenice Matije Vuica, se je začel z glasbo ukvarjati leta 1981. Njegov žanrski razpon seže vse od alter rocka do etno in elektro popa ter instrumentalne glasbe.

"Ljubezen mojega življenja, spet se bova srečala na najinih stopnicah, ki jih boš zgradil zame in me pričakal z novo pesmijo posvečeno novemu življenju, najini ljubezni, zvestobi in predanosti. Ti čista duša počivaj in komponiraj ter pazi nase in name, ker sem brez tebe izgubljena," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Vuica.

Lani je praznoval 40 let uspešne glasbene kariere, v kateri je izdal 13 albumov. Leta 1990 je ustanovil glasbeni studio in tudi založbo Magic Music. V času hrvaške osamosvojitvene vojne med letoma 1991 in 1995 se je prostovoljno javil v vojsko. Leta 2014 je objavil avtorsko zbirko pesmi iz 80. let prejšnjega stoletja.

Kot so še zapisali pri Croatia Records, je bila glasba njegova velika ljubezen. Sam je delal tudi aranžmaje za svoje pesmi ter pisal besedila in glasbo.

Preberite še: