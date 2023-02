Na legendarni plaži Zrće bo prvič zaigrala harmonika

"Fehtarje zelo vznemirja misel na naš poletni nastop v Zrćah. Zrće še vedno veljajo za neko prestolnico zabave na hrvaški obali, in ko smo se pred letom dni zanimali za nastop tam, so nam rekli: 'Slovenci ste dokaj majhni, vi gotovo ne bi napolnili našega kluba, tako da to ne gre, medtem ko Avstrijci to počnejo že več let'," je občutke ob novici, da bodo poleti nastopili v Zrćah, za Siol.net opisal član skupine Matic Plevel.

"In na tisti točki smo rekli oziroma smo začeli razmišljati, kako bi se lotili tega projekta, nakar nas je k sodelovanju povabil Marko Stošič iz agencije Collegium. Ko smo slišali, da gremo lahko Fehtarji s harmoniko v Zrće, v prestolnico zabave, smo bili izjemno navdušeni. Sploh se ne bojimo, da harmonika ne bi bila sprejeta, saj igramo melodije širokega izbora, tako da bo vsak brez dvoma našel nekaj zase. Pa tudi na Pagu je toliko Slovencev in toliko Slovencev bo šlo z nami dol, da sem prepričan, da bomo napolnili klub in da bomo naredili pravi slovenski žur s slovenskimi pesmimi, s harmoniko in s takšno vsebino oziroma takšnim dogajanjem, ki še dolgo ne bo pozabljeno," je še dodal.

Na Kopah zabeležili večji obisk kot Severina

Skupino Fehtarji sicer sestavljajo Samo Kališnik, ki je tudi član skupine Kvatropirci, Matic Plevel iz Ansambla Saša Avsenika, ter Blaž Jenkole in Domen Kovač.

Trenutno veljajo za eno najbolj popularnih slovenskih narodnozabavnih skupin, saj z njihovima glasbo in vzdušjem napolnijo prav vsak prostor, v katerem se pojavijo. Pred kratkim so denimo igrali na slovenskem smučišču Kope, kjer so zabeležili celo večji obisk kot Severina.

Skupino sestavljajo Domen Kovač, Samo Kališnik, Matic Plevel in Blaž Jenkole. Foto: Innea studio

Je igrati narodnozabavno glasbo res sramotno?

Lansko leto so nastopili tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so bili ob pripravi na koncert deželni zelo slabe izkušnje. Ob snemanju videospota za njihovo pesem Moja Slovenija je do njih pristopila skupina "treh mladenk in mladeniča", ki je nanje v trenutku, ko je zaigrala harmonika, začela kričati in jih žaliti. "Kaj nismo v Sloveniji? Kako je to sploh mogoče? Ali je sramotno poslušati našo glasbo, po kateri nas poznajo evropski narodi? In najpomembneje: je biti Slovenec sramota?" so šokirani zapisali pod fotografijo, ki so jo objavili na njihovem profilu na Facebooku.

"Se razume, seveda bi mu najraje prešteli zobe in pretipali rebra. Vendar nas starši niso tako učili. Tudi če ne sprejemamo drugačnosti oziroma se z nečim ne strinjamo, to še ne pomeni, da bomo ljudi vsesplošno žalili in jih označevali. Priznamo, dogodek nas ni pustil ravnodušne. V ustih je ostal grenak okus. Člani skupine Fehtarji tak odnos do slovenske glasbe težko toleriramo. Na Kongresnem trgu bomo izvajali pesmi slovenskih glasbenikov in peli v slovenskem jeziku. Z izborom izvedenih skladb, z izborom naših glasbenih gostov bomo pokazali, da nas plemeniti tudi različnost in da nas poleg športa povezuje lahko tudi glasba. Želimo, da smo na to, da smo Slovenci, ponosni!" so še dodali.

Dokazali so, da lahko harmonika napolni Kongresni trg

"Slovenska glasba bo živela, dokler jo bomo ustvarjali, izvajali in prepevali. Dokazali smo, da glasba podira meje in da lahko harmonika napolni Kongresni trg, razproda največje klube po Sloveniji in celo zazveni pri naših sosedih Hrvatih. Naredili smo nekaj, kar se je nekaterim zdelo nemogoče. Vsi, ki hodijo na naše koncerte in jih zelo hitro tudi razprodajo, so dokaz, da smo Slovenci kljub vsemu ponosni na svoje korenine in harmoniko, ki je našo državo zaradi Avsenika, Slaka in drugih brez dvoma zapisala na svetovni zemljevid," so ob naznanitvi novice, da bodo kot prva slovenska skupina nastopili v Zrćah, povedali člani skupine.

In dodali: "Naš uspeh se ni zgodil načrtovano, za kaj takega ni recepta. Vse se je poklopilo in neizmerno smo hvaležni, da lahko polnimo dvorane s slovensko glasbo in najboljšo publiko. Naj traja."

Pred kratkim so denimo igrali na slovenskem smučišču Kope, kjer so zabeležili celo večji obisk kot Severina. Foto: Innea studio

Med njihovimi največjimi uspešnicami so pesmi Schatzi, Najboljši sem in Sladoled. Pesem Shatzi je na YouTubu pred kratkim dosegla milijon ogledov.