Mladi Slovenec se je prebil v finale nemškega šova The Voice

Z legendarno pesmijo Elvisa Presleyja se je uvrstil v veliki finale nemškega pevskega šova The Voice of Germany.

Enaindvajsetletni Benjamin Dolić, Slovenec, ki zadnji dve leti živi v Švici, se je v nedeljo zvečer v šovu The Voice of Germany uvrstil v finalno oddajo, ki bo prihodnji konec tedna. V njej se bo s še tremi tekmovalci potegoval za zmago.

Dolić, ki se ga morda spominjate z izbora EMA, kjer je leta 2016 nastopil z zasedbo D Base, je žirijo prepričal s svojo izvedbo Can't Help Falling In Love, uspešnice Elvisa Presleyja. "Benjamin je resnično silovit pevec," ga je po nastopu pohvalila mentorica Yvonne Catterfeld.

Mladi Slovenec je ogromno pohval sicer slišal že v predtekmovanjih. Michael Patrick Kelly oziroma Paddy, član nekdanje megauspešne skupine The Kelly Family, je njegove nastope opisal kot izredne in napovedal, da bi 21-letnik kaj lahko postal novi "glas Nemčije". Ali se bo to res zgodilo, bo jasno v nedeljo, ko bo na vrsti veliki finale.

Benjaminov nastop v četrtfinalu, ko je požel stoječe ovacije s priredbo Rihanninega hita Stay:

Pevski dvoboj, v katerem je izločil sotekmovalca Stefana Celarja:

