Miran Rudan (spet) zapustil skupino Pop Design

Pevec Miran Rudan je na družbenih omrežjih potrdil, da je zapustil skupino Pop Design, z njim sta odšla tudi klaviaturist Tomaž Pavlin in basist Tomaž Zajšek. "Hvala vsem, ki ste bili z nami in ki boste z nami še naprej," je zapisal Rudan, "mi trije smo se povezali s kitaristom Majem Vlašičem in bobnarjem Miho Recljem in nadaljujemo s še večjim zagonom in še več energije."

Rudan se je skupini Pop Design prvič pridružil leta 1988, zapustil jo je po dobrem letu, nasledil pa ga je do takrat še neznani Vili Resnik. Pozneje so zamenjali še nekaj pevcev, Rudan pa se je v skupino vrnil leta 2007 in ostal vse do zdaj.

Foto: Mediaspeed

Prav Resnik mu je po poročanju Slovenskih novic že čestital za odločitev, da zapusti Pop Design, ob tem pa zanikal, da bi se kot pevec v skupino spet vrnil on.

