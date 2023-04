Metallica z novim albumom napovedala tudi svetovno turnejo

Diskografija ameriške skupine Metallica je z današnjim dnem bogatejša za 12. studijski studijski album 72 Seasons, ki je bil premierno predstavljen na predvečer izdaje po kinih po vsem svetu. Vsaka pesem je bila opremljena s svojim videospotom in ekskluzivnim komentarjem skupine. Novi album sledi zadnjemu iz leta 2016 Hardwired... to Self-Destruct.

Novi album z 12 skladbami, ki ga je z Jamesom Hetfieldom in Larsom Ulrichom produciral Greg Fidelman, je dolg 77 minut.

Napovedali svetovno turnejo

Skupina je obenem napovedala svetovno turnejo, na kateri bo predstavljala tudi pesmi z novega albuma. Začela jo bo 27. aprila v Amsterdamu, koncerta, ki bosta 18. in 20. avgusta v teksaškem Arlingtonu, pa bodo snemali in predvajali po kinih po vsem svetu.

"Ponovno sodelujemo z zvezdniško ekipo založbe Trafalgar Releasing, da bi svetovno turnejo M72 pripeljali v vaš domači kino," piše v najavi na spletni strani skupine. Tako bosta na sporedu dva večera z dvema popolnoma različnima programoma, ki bosta vključevala pesmi iz več kot 40 let dolge kariere skupine Metallica, od Kill 'Em All do skladb iz 72 Seasons. "Nobene pesmi ne bomo igrali dvakrat, tako da bo na obeh večerih skupaj slišati več kot 30 pesmi," obljubljajo glasbeniki.

Ena najbolj vplivnih heavy metal skupin

Metallico, ki velja za eno najbolj vplivnih heavy metal skupin, poleg pevca in kitarista Jamesa Hetfielda danes sestavljajo bobnar Lars Ulrich, kitarist Kirk Hammett in basist Robert Trujillo.

Skupina iz Los Angelesa je v 80. in 90. letih minulega stoletja prepričala s skladbami, kot so Nothing Else Matters, One, The Unforgiven, Master Of Puppets, Fade To Black in Enter Sandman.

Preberite tudi: