Maraaya: V življenju stvari, ki jih kupiš, ne štejejo toliko kot stvari, ki jih dosežeš

Duet Maraaya se prvič v karieri in s popolnoma svojo slovensko avtorsko zgodbo odpravlja na turnejo po Sloveniji. Zakonca Vovk, Marjetka in Aleš – Raay, sta v intervjuju za Siol.net ob odločitvi za turnejo spregovorila o glasbenih začetkih, glasbenih sodelovanjih, njunih načrtih za prihodnost ter razkrila, kako se spopadata s kritiko.

O duetu Maraaya



Duet Maraaya od leta 2014 sestavljata zakonca Marjetka in Aleš - Raay Vovk. Leta 2015 sta s pesmijo Here for you na evrovizijskem odru v Avstriji predstavljala Slovenijo in v finalu osvojila 14. mesto. Sprva sta ustvarjala predvsem v angleškem jeziku, leta 2020 pa sta svoje pesmi začela pisati tudi v slovenščini. Raay je poleg dueta Maraaya tudi producent ter avtor glasbe in aranžmajev številnih pesmi za slovenske in tuje izvajalce, Marjetka pa se posveča vlogi pevke in besedilopiske pri duetu Maraaya in še nekaterih drugih izvajalcih.

Kako se je iz prejšnjih zasedb, v katerih sta nastopala z drugimi izvajalci in izvajalkami, rodila Maraaya?

Marjetka Vovk: Zdi se, da nama življenje nekako prinese nekatere stvari. Tudi Turbo Angels so nastali skoraj z danes na jutri, po naključju. Seveda so v vsaki skupini tudi neki odnosi, začneš zaljubljen in potem odnosi prinesejo vzpone in padce. Vsak ima tudi neke svoje ideje in poglede in mogoče greš na neki točki tudi narazen. Midva sva po Turbo Angels nadaljevala svojo pot, bolj v smeri popa.

Aleš Vovk – Raay: V bistvu začneš tam, kjer znaš, kjer se počutiš najbolj suverenega. Tudi sam sem na začetku kariere delal na projektu Popstars, v povsem modernih RnB in pop vodah, čeprav sem na drugi strani nastopal kot pevec v žanrsko povsem drugačnih Turbo Angels in nisem nikoli razmišljal, da to komu ne gre skupaj. Nikoli se namreč nisem obremenjeval s tem, da nečesa ne bi ustvarjal samo zato, da bi me drugi videli kot kul osebo. Pri glasbenikih, s katerimi sodelujem in jih spremljam, gledam zgolj na to, da se dobro počutim v njihovi družbi.

"V obdobju, ko sva začela ustvarjanje, takrat še v angleškem jeziku, sem imel morda jaz večje ambicije, kar se tiče preboja v tujini kot Marjetka. Ko sva se uspela prebiti do lestvic celo na italijanskem tržišču, v Belgiji in Evroviziji ter izdanem singlu znotraj velikana med založbami Warner Music, sem seveda vse stavil na ta projekt, in zdi se mi, da je Marjetko to obremenjevalo." Foto: Gaja Hanuna

Marjetka: Rada imava novosti in večkrat sva se vprašala, kje bi se še želela preizkusiti. Večglasje nama je bilo blizu, zato so po Turbotih sledili Tangels. Po nekaj letih ustvarjanja je na prvo mesto prišla družina. Zamrznila sva delo na odrih in ustvarjanje zase. Raay je ves čas ustvarjal za več različnih glasbenikov in potem je spet čisto po spletu naključij nastala Maraaya.

Raay: Ko sva se uspela prebiti do lestvic celo na italijanskem tržišču, v Belgiji in na Evroviziji ter po izdanem singlu znotraj velikana med založbami Warner Music, sem seveda vse stavil na ta projekt, in zdi se mi, da je Marjetko to obremenjevalo. Spomnim se, ko je rekla, da bo zelo vesela, če ne bo čutila tega bremena, da vse stavim nanjo. Bala se je, da pa bi se zgodilo kaj več tudi v smislu tujine, ker so bila vrata za to odprta, čeprav nikjer ne piše, da bi se zgodilo še kaj več, kot se je.

Marjetka: Vedno so bila vrata za to odprta, a takrat me je misel, da bi družino zapostavljala za glasbo, zelo morila. Enostavno sem rekla, da ni še moj čas, ker sem si vedno želela biti mama. Potem pa je prišla korona in v bistvu sem zaradi korone začela pisati svoja besedila, najine zgodbe, zgodbe najinega življenja, najinega pogleda na svet. Maraaya v slovenščini je popolnoma najina avtorska zgodba, jaz napišem besedila, Raay napiše melodije.

Maraaya se novembra odpravlja na svojo prvo koncertno turnejo. Foto: Gaja Hanuna

Z novembrom začenjata svojo prvo koncertno turnejo. Kako to, da se za to do zdaj še nista odločila?

Marjetka: Čeprav sva že dolgo časa na sceni, je bilo najino glasbeno ustvarjanje v nekem daljšem obdobju bolj ustvarjanje za druge. Zdaj pa sva nekako začutila, da greva na svojo prvo koncertno turnejo. A to se vseeno sliši nenavadno. Kako na prvo turnejo? Po 20 letih? Seveda sva imela prej posamezne koncerte, a vseeno gre za nek koncept celotne zgodbe, ki zaokrožuje najino ustvarjanje v zadnjih nekaj letih. To so koncerti in vsebina, ki jo želiva dati najini publiki. Pobuda za turnejo več koncertov po vsej Sloveniji, so bili prav odzivi publike na prve koncerte, ki sva jih lani izvedla z najino zdajšnjo glasbo.

Začutila sva, da je tudi publika te pesmi vzela za svoje. Ogromno dobiva tudi sporočil, kako so se pesmi implementirale v njihova življenja. Recimo, poročajo se ob pesmi 1000 let, mamice jokajo ob pesmi Zdaj pa greš, ko otrok res zapusti dom.

Prvih šest koncertnih prizorišč turneje 20 čarobnih koncertov za 20 čarobnih let je že znanih, to so Ptuj, 17. novembra, Celje, 24. novembra, Rogaška Slatina, 30. novembra, Krško, 1. decembra, Jesenice, 7. decembra in Maribor, 19. decembra. Maraaya bo predstavila tudi album, na katerem so že nekatere znane in še nekatere neizdane pesmi.

"Začutila sva, da je tudi publika te pesmi vzela za svoje. Ogromno dobiva tudi sporočil, kako so se pesmi implementirale v njihova življenja. Recimo, poročajo se ob pesmi 1000 let, mamice jokajo ob pesmi Zdaj pa greš, ko otrok res zapusti dom." Foto: Gaja Hanuna

Raay: Sadijo drevesa (pesem Drevo op. a.). Zadnji šok je bil, ko je pesem Nebesa citiral duhovnik pri maši (med pridigo op. a.). Tega nisva pričakovala.

Marjetka: To je bila prav tista gonilna sila, ki naju je pognala, da morava iti med ljudi, da jima prineseva pesmi in neko zaokroženo zgodbo.

Kako je na uspeh Maraaye vplival nastop na Evroviziji?

Marjetka: Sama sem se vedno zelo rada skrivala v skupinah. Če bi mi nekdo pred leti rekel, ali bi si želela biti frontmen, stati v ospredju, bi mu zagotovo rekla, da ne. Da to ni zame, saj to prinaša preveč pozornosti, odgovornosti in tudi treme na eni strani. In zanimivo, kako ti življenje prinese ravno tisto, kar rabiš. In meni je iz danes na jutri prineslo Evrovizijo, pred tem nisem bila v vlogi solistke. Morala sem se dogovoriti sama s seboj, ali sem tega sposobna, ali sem se sposobna spopasti s pritiskom in velikim zalogajem.

Zdi se mi, da sem ravno na Evroviziji naredila napredek in sem bila vesela, da sem bila potisnjena v to situacijo, ker če bi mi nekdo dal to možnost na izbiro, bi mogoče rekla ne, hvala.

"Zdi se mi, da sem ravno na Evroviziji naredila napredek in sem bila vesela, da sem bila potisnjena v to situacijo, ker če bi mi nekdo dal to možnost na izbiro, bi mogoče rekla ne, hvala." Foto: Gaja Hanuna

Raay: Malo se je sicer še skrila v duet, tako, da eno misijo še ima, da se enkrat predstavi še kot Marjetka.

Marjetka: Ne, ne. (smeh op. a.) Je pa Evrovizija ena taka velika čast, imam par dogodkov v življenju, ki si jih bom vedno zapomnila: najina poroka, rojstvo sinov, Evrovizija, in upam, da zdaj koncerti na koncertni turneji.

Kako so bili videti vajini glasbeni začetki?

Raay: Oba sva začela s klasiko, Marjetka ima tudi narejeno srednjo stopnjo opernega solo petja, jaz pa sem bil glasbeni teoretik, kar mi prav pride še danes. Vedno sem si želel delati v glasbi. Zanimivo je, da sem si sicer vedno želel biti pevec in frontman. Znam peti, a še bolje znam prepoznati barvo, glas izvajalca, ki ga lahko uporabiš za solista.

Marjetka: Šele zdaj veva, kaj si želiva. Ne postati, ampak sporočiti in biti. V bistvu sva šele zdaj uglasbila najino bit, to, kar dejansko sva.

Raay: Prej sva mogoče malo bolj v ospredje postavila, kaj bi želela postati, se pravi, koliko bi želela biti uspešna, ipd. … Tako ustvarjaš. Zdaj pa se ukvarjava s tem, kaj želiva midva sporočiti in kako predstaviti, kdo sva.

"V nekem trenutku življenja se s tistimi, s katerimi sodelujemo, najdemo na isti valovni dolžini," o sodelovanjih pove Marjetka. Foto: Gaja Hanuna

Kot avtorja pa ne ustvarjata samo zase, ampak sodelujeta tudi z vrsto drugih izvajalcev tako iz Slovenije kot čez mejo. Kako uskladite želje?

Marjetka: V nekem trenutku življenja se s tistimi, s katerimi sodelujemo, najdemo na isti valovni dolžini.

Raay: Tako je. Delimo isto vizijo, kaj si želimo. Oziroma bolj to, kaj si je nekdo drug želel in ali sva midva videla enako v tem človeku.

Marjetka: Raay ustvarja že vrsto let, sama imam teh sodelovanj malo manj. Zadnje moje vidnejše sodelovanje je bilo z Nušo Derendo, za katero sem napisala nekaj besedil. Ko je prišla, je ona inspirirala mene kot oseba in kot pevka. In ta besedila zanjo so bila narejena iz pogovora. In nekako sem jo začutila, kar bi želela ona sama sporočiti.

"Pri ustvarjanju za druge bi rekel, da je v glasbenem smislu moja največja vrlina, da znam prepoznati, kje bo lahko nekdo dosegel svoj maksimum in najbolj zaživel s svojim glasom," pove Raay. Foto: Gaja Hanuna

Raay: Marjetka si je želela ustvariti besedila, kot bi vrela in prihajala iz pevke same in bi jih ona tudi napisala. Sam večinoma ustvarim glasbo in tudi sam prepoznam in izberem besedila. Ne samo v glasbi, ampak celostno pa izhajam tudi iz tega, kaj si pevec želi in ali to tudi mene inspirira ter kje najboljše deluje njegov glas. Skozi to dvajsetletno obdobje pa sem vendarle spoznal in si upam reči, da znam najboljše prepoznati, kaj nekomu leži po glasu. Na eni strani talent, na drugi pa izkušnje in logika, ki ti jo prinesejo sodelovanja.

Pri ustvarjanju za druge bi rekel, da je v glasbenem smislu moja največja vrlina, da znam prepoznati, kje bo lahko nekdo dosegel svoj maksimum in najbolj zaživel s svojim glasom.

Marjetka, vi sodelujete tudi v resničnostnem šovu Slovenija ima talent. Je to dobra priložnost za tiste, ki si želijo prepoznavnosti? Tudi sami ste namreč nekaj svojih talentiranih mladih odkrili prav na omenjenem odru.

Marjetka: Mislim, da je zelo dobra. Mislim, da sva midva tudi ena redkih parov oziroma glasbenikov, ki vzame neznane pevce oziroma pevce na začetku in iz njih naredi vidna glasbena imena.

Raay: Iz nebrušenih diamantov.

Marjetka: Vedno nama je bilo pomembno, ali ima človek talent ter srce in glavo na pravem mestu. In če smo se ujeli na teh treh točkah, se mi zdi, da smo naredili čudeže. Naredili smo zgodbe z BQL, Niko Zorjan, z Luko Basijem, Polkaholiki. Sva zelo družinsko orientirana in tako sva kot doma tudi v podjetju iskala ta približek, da stvari naredimo kot družina. Vedno sva šla nove ustvarjalce ustvarjati z očetovsko in materinsko ljubeznijo.

"Vedno nama je bilo pomembno, ali ima človek talent, srce in glavo na pravem mestu. In če smo se ujeli na teh treh točkah, se mi zdi, da smo naredili čudeže. Naredili smo zgodbe z BQL, Niko Zorjan, z Luko Basijem, Polkaholiki." Foto: Gaja Hanuna

Raay: Enostavno veš, da imaš pri novih izvajalcih lahko največ svobode, da boš res lahko naredil, da bo zažarel v celoti. Pri novih izvajalcih lahko malo vplivaš, svetuješ, v katero smer bi se razvil, in potem vidiš, kako se rojeva ta glasbeni dojenček. V Basijevem primeru iz nepoznanega koroškega dečka v megazvezdo. Na drugi strani smo tudi ves čas skrbeli, da so razumeli, kaj je najbolj pomembno in da hkrati ohranijo glavo na pravem mestu.

Kako se spopadate z neuspehi in kritiko?

Marjetka: Z Raayem sva si glede tega zelo različna. Sama sem zelo občutljiva, on pa ne. Mene lahko prizadene vsaka stvar in čeprav navzven na prvi vtis dajem občutek, da ni tako, sem v sebi zelo ranljiva. Sem tudi zelo samokritična, a včasih me stvari kar vržejo iz takta, sem kar jokica.

Raay: Ja, drži. Jaz pa z veseljem pogledam take stvari.

Marjetka: Meni je bilo težko, ker sem občutljiva, Raay pa ni. In jaz sem take stvari vzela zelo osebno in sem neštetokrat jokala tudi zaradi njegovih kritik in moje nesamozavesti. Z leti pa to sprejemam tako, da vem, da mi ni treba biti popolna, da lahko ustvarjam in izvajam, kar čutim in prihaja iz mene. Na prvem mestu je, da lahko povem zgodbo, ki jo čuti moje srce.

"Zame so emocije, kar lahko kot glasbenik pustiš človeku in po tem se jim vtisneš v spomin. Nekateri to naredijo z vokalnimi presežki, nekateri z interpretacijo, nekateri z besedili, četrti z rokerskim nastopom. Več poti je, ni samo ena." Foto: Gaja Hanuna

Raay: Dolga leta si hlastala po temu, da bi se ukvarjala z nečim, kar ti morda v osnovi ni dano, namesto, da bi se razvijala tam, kjer si lahko najboljša, torej v čustvih in drugih stvareh. A zame so čustva tisto, kar lahko kot glasbenik pustiš človeku in s tem se jim vtisneš v spomin. Nekateri to naredijo z vokalnimi presežki, nekateri z interpretacijo, nekateri z besedili, četrti z rokerskim nastopom. Več poti je, ni samo ena.

Marjetka: Včasih sem na odru pela, da bi dobila aplavz, zdaj pa pojem, da bi ljudem podarila delček sebe.

Kakšni so vajini cilji za prihodnost?

Raay: Izjemno močno leto bo še do konca, kar se tiče izdajanja pesmi. Ena od pesmi načeloma izide konec meseca, oziroma v novembru. Samo eno izmed pesmi pa sva posvojila in to s ponosom, dobila sva dovoljenje originalnih avtorjev. Gre za pesem Ne bom pozabil na stare čase, ki sva jo začela peti na najinih nastopih, naredila sva tudi malce drugačno priredbo. Pesem se je tako zlila s to zgodbo, s koncerti, z dvajsetimi leti delovanja, z nostalgijo in sva rekla, da naj bo to ena tistih pesmi slovenskega popa, ki jo bova prenesla naprej na nove generacije.

"Oba bova tudi prihodnje leto stara štirideset let in jaz imam samo eno rojstnodnevno željo, ki jo Raay že pozna, ampak je ne more kupiti," pove Marjetka Vovk. Foto: Gaja Hanuna

Marjetka: V prvem obdobju ustvarjanja, torej na plošči, bosta dve pesmi, ki sta bili ustvarjeni ob smrti moje babice. To je bilo zame kar težko obdobje, govori o odhajanju. Je kot njeno darilo, zanimivo je, kako ti človek, še ko odhaja s tega sveta, nekaj podari. Kmalu prihaja zelo lepa pesem z naslovom Cilj, zgodba mene in moje babice pa je bila zanjo nekako inspiracija. Besede v pesmi so nekako prišle, kot da niso moje, ampak kot da so njene. Dejansko so tri pesmi napisane prav zanjo. V vsakih takih težkih življenjskih obdobjih se zdi, kot da se ti odpre neka nova slika v življenju. In tako malo bolj razumeš bistvo. In se mi zdi, da je prav, da taki dogodki pridejo, da se vsega tega tudi zavedaš. 1. decembra pa pride tudi še en duet.

Oba bova tudi prihodnje leto stara štirideset let in jaz imam samo eno rojstnodnevno željo, ki jo Raay že pozna, ampak je ne more kupiti.

Raay: Lahko jo kupim, a ostaja vprašanje, ali bo polna.

Marjetka: V glavnem, gre za finale najine koncertne turneje in za eno veliko prizorišče pri nas. To je eno prizorišče, na katerega si želim. Zdi se mi, da v življenju stvari, ki jih kupiš, ne štejejo toliko kot stvari, ki jih dosežeš.

Zakonca Vovk priznavata, da ločnice med njunim zasebnim in delovnim okoljem ni. Foto: Gaja Hanuna

Vajine poti so združene tako zasebno kot profesionalno. Kje potegneta ločnico med zasebnim in delovnim okoljem?

Marjetka: Čisto realno, ločnice ni.

Raay: Na žalost ali pa na srečo. Ločnice ni izključno pri glasbi, pri nekaterih poslovnih zadevah znava potegniti ločnico. Srečo imava, da obožujeva vse stvari, ki jih delava. A ko gre za najine pesmi, so te del najinega življenja.

Marjetka: Recimo, ko greva na sprehod, se pogovarjava o glasbi, o tem kaj bi … Edini čas, ko ni prisotnih tem o glasbi, je, ko smo zbrani mi štirje. Ko smo zbrani kot družina, sploh če smo skupaj na dopustu. Tudi mala dva večkrat rečeta, če se lahko nehava pogovarjati o službi. In se začnemo pogovarjati, kako pa kaj dekleta. (smeh op. a.)

Kako najraje preživljata prosti čas?

Marjetka: Imamo prosti čas in si ga tudi vzamemo.

Raay: Ne delamo kompromisov. Kdaj tudi otrokoma prijajo kakšne počitnice pri babicah. Ampak praviloma si za počitnice vzamemo kar nekaj časa.

"Radi gremo na morje, kjer fantje radi lovijo ribe, kolesarimo. S fantoma grem rada v hribe, obožujemo tudi igranje družabnih ter skupaj gledamo tudi filme in serije," o družinskem življenju pove Marjetka. Foto: Gaja Hanuna

Marjetka: Radi gremo na morje, kjer fantje radi lovijo ribe, kolesarimo. S fantoma grem rada v hribe, obožujemo tudi igranje družabnih ter skupaj gledamo tudi filme in serije.

Raay: Včasih se septembra tako zaženem v delo, da bi že potreboval letni dopust. Pri nas je z delom 24/7, je vse ali pa nič.

Marjetka: To pač sprejmeš in to je način življenja. Sploh v Raayevem primeru, ko je poleg tega, da je glasbenik, tudi podjetnik. Nekdo včasih reče, da mu je lahko super, ker je na svojem, a ko spiš tri ure na noč in ko vidiš realno sliko, vidiš, da je za tem veliko trdega dela in veliko odrekanj.

Preberite še: