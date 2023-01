Lahko ta viralna uspešnica poskrbi za senzacijo na Oskarjih? #video

Potem ko je že osvojila zlati globus in nagrado filmskih kritikov, se skladbi Naatu Naatu, viralni uspešnici na YouTubu in TikToku, obeta tudi oskar.

V torek je filmska akademija razkrila letošnje nominacije za oskarje. Med nominiranci za najboljšo filmsko skladbo je tudi Naatu Naatu, skladba iz indijskega filma RRR, ki je pred tem že osvojila zlati globus in nagrado filmskih kritikov (Critics' Choice Award), vse glasneje pa se jo omenja tudi kot favoritko na Oskarjih.

Pesem, ki jo je napisal M. M. Keeravani, sta zapela Rahul Sipligunj in Kaala Bhairava, še bolj kot sama skladba pa je občinstvo osvojila divja koreografija, ki jo v filmu odplešeta glavna igralca N. T. Rama Rao Jr. in Ram Charan.

Razen v kategoriji mednarodnega filma se indijski filmi do zdaj niso prebili še do nobene oskarjevske nominacije, kaj šele oskarja, zato je na indijski podcelini pred podelitvijo, ki bo 12. marca, izbruhnila prava evforija. To dodatno podžigajo ustvarjalci skladbe, ki v medijih samozavestno izjavljajo, da je povsem mogoče, da bodo na Oskarjih premagali konkurenco, v kateri sta tudi "težkokategornici" Lady Gaga in Rihanna.

Viralni izziv na TikToku: kdo se lahko nauči to koreografijo?

Na družbenem omrežju TikTok se že vse od premiere filma pojavljajo videi, na katerih ljudje posnemajo ali vsaj poskušajo posnemati ta energični ples, odkar pa je pesem pred dvema tednoma osvojila zlati globus, je postala prava viralna uspešnica.

Ob tem velja omeniti, da ne gre za izdelek Bollywooda, ki ga sicer povezujemo z vso indijsko filmsko produkcijo. Bollywoodski filmi so namreč filmi v hindujščini, ki jih snemajo v Mumbaju, medtem ko je film RRR posnet v južni Indiji v tamkajšnjem prevladujočem jeziku telugu, govori pa o dveh indijskih revolucionarjih iz 20. let prejšnjega stoletja, ki sta se borila za indijsko osamosvojitev izpod britanske vladavine.

N. T. Rama Rao Jr. in Ram Charan pred Marijinsko palačo, rezidenco ukrajinskega predsednika v Kijevu Foto: zajem zaslona/YouTube

Snemali so pred rezidenco Zelenskega v Kijevu

Film RRR je sicer najdražji indijski film vseh časov, stroški snemanja so znašali okoli 62 milijonov evrov. Le za snemanje prizora, v katerem zapojejo in odplešejo skladbo Naatu Naatu, so porabili 1,7 milijona evrov, ob tem pa je zanimiva lokacija, ki so jo izbrali za ta prizor.

Posnet je namreč v Kijevu, pred Marijinsko palačo, ki je rezidenca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, snemanje je potekalo le kakšnih šest mesecev pred rusko invazijo na Ukrajino. "Tam so nam dovolili snemati, ker je bil ukrajinski predsednik nekoč igralec," je za India Times dejal režiser S. S. Rajamouli, pri urejanju dovoljenj pa naj bi jim pomagal tudi kijevski župan Vitalij Kličko.

