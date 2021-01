Koronavirus odpihnil januarsko podelitev grammyjev

"Po temeljitem pogovoru z zdravstvenimi strokovnjaki" so organizatorji podelitev glasbenih nagrad grammy, ki bi morala biti 31. januarja, prestavili na 14. marec.

"Zaradi vse slabšega položaja s covid-19 v Los Angelesu, prenapolnjenih bolnišnic in urgenc ter novih smernic državnih in lokalnih oblasti smo se odločili, da je preložitev našega dogodka pravilna odločitev," sta sporočili ameriška diskografska akademija in TV-mreža CBS, ki prirejata podelitev grammyjev.

"Nič ni bolj pomembno kot zdravje in varnost glasbene skupnosti ter stotin ljudi, ki neutrudno pomagajo pri izvedbi dogodka," so še sporočili, ob tem pa se glasbenikom in vsem drugim, ki so vključeni v izvedbo podelitve, zahvalili za "potrpežljivost in pripravljenost na sodelovanje":

Že nekaj časa je sicer znano, da bo letos poznejša tudi podelitev filmskih nagrad oskar, to so s konca februarja prestavili na 25. april.

