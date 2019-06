Kitare Davida Gilmourja prodali za 21 milijonov dolarjev

Foto: Reuters Dražbo je odprla kitara Fender Stratocaster iz leta 1966, ki jo je Gilmour kupil leta 1970. Ocenjena je bila med 10.000 in 15.000 dolarjev, prodali pa so jo za 423.000 dolarjev.

Šeststrunska kitara Martin D-35, ki jo je uporabljal pri skladbah Wish You Were Here in Shine On You Crazy Diamond, je bila ocenjena med 10.000 in 20.000 dolarjev, vendar je kupec zanjo odštel več kot milijon dolarjev, kar je dražbeni rekord za znamko C.F. Martin.

Akustična 12-strunska kitara Martin, ki jo je Gilmour prav tako uporabljal pri skladbi Wish You Were Here, pa je imela izklicno ceno med 5000 in 10.000 dolarjev, a je končna cena dosegla 531.000 dolarjev.

Črna kitara za skoraj štiri milijone

Zvezdi dražbe sta bili črna in bela kitara Fender Stratocaster. Bela, s katero je Gilmour odigral drugi del Another Brick In The Wall, je bila prodana za 1,8 milijona dolarjev, s čimer je močno presegla izklicno ceno med 100.000 in 150.000 dolarjev in začasno postavila prodajni rekord za to znamko kitare.

Nov rekord pa je zatem podrla črna kitara, ki jo je leta 1970 kupil v glasbeni trgovini Manny's v New Yorku in jo uporabljal na albumih The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals in The Wall. Njena izklicna cena je bila enaka, prodali pa so jo za neverjetne 3 milijone in 975.000 dolarjev.

Ob odločitvi, da bo sredstva podaril organizaciji ClientEarth, je Gilmour dejal: "Globalna podnebna kriza je največji izziv, s katerim se bo človeštvo soočilo in v nekaj letih bodo posledice globalnega segrevanja nepopravljive. Upam, da bo prodaja teh kitar pripomogla ClientEarth pri njenem prizadevanju po resničnih spremembah. Za naše vnuke in naprej moramo ohraniti civiliziran svet, da se bo v njem lahko igralo na te kitare in pelo pesmi."

Kot je poudaril izvršni direktor ClientEarth James Thornton, bo Gilmourjevo izjemno darilo podprlo njihov boj proti podnebnim spremembam in za ohranjanje narave prihodnjim generacijam.

Skupina Pink Floyd je nastala leta 1965. Njihov zadnji nastop v popolni zasedbi je bil 2. julija 2005 v Londonu na dogodku Live 8. Pred tem so zadnjič skupaj nastopili leta 1981.