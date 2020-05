Cobainova hči v umazani ločitveni bitki izgubila očetovo kitaro #video

Dražbena hiša Julien's Auctions je sporočila, da bo junija na dražbi ponudila kitaro, na katero je Kurt Cobain igral na koncertu MTV Unplugged v New Yorku, najbolj znanem koncertu skupine Nirvana. Izklicna cena za elektro-akustično kitaro Martin D-18E iz leta 1959 bo milijon ameriških dolarjev.

Kitaro naj bi na dražbi prodajal Isaiah Silva, bivši mož Cobainove hčerke Frances Bean Cobain, ki si je med ločitveno bitko s Silvo prizadevala glasbilo dobiti nazaj, a ji ni uspelo.

Frances Bean, hči Kurta Cobaina Foto: Reuters

Silva je namreč trdil in po mnenju sodišča tudi uspešno dokazal, da mu je Frances Bean očetovo kitaro podarila kot poročno darilo. Pozneje je Silva vložil tožbo proti njeni materi, pevki in igralki Courtney Love, češ da mu je zaradi kitare grozila s smrtjo.

Kitara, ki je jabolko spora med nekdanjima zakoncema Foto: Cover Images Pri Julien's Auctions bodo na dražbi ob kitari ponudili še druge predmete, ki so bili Cobainova last. Med njimi črno, po naročilu narejeno in pozneje uničeno kitaro Fender Stratocaster, na katero je igral med turnejo In Utero. Izklicna cena je 60 tisoč dolarjev. Na dražbi bo tudi siva srajca z dolgimi rokavi, ki jo je glasbenik nosil v videu za skladbo Heart-Shaped Box, z izklicno ceno deset tisoč dolarjev.

