Kam so izginili Joker Out?

"Največ se dogaja takrat, ko se najmanj vidi," člani skupine Joker Out pravijo pet tednov pred poletom v Liverpool, kjer bodo Slovenijo zastopali na letošnji Evroviziji. Konec tedna se odpravljajo na serijo nastopov po Evropi, kjer se bodo predstavljali evrovizijskemu občinstvu in skušali osvojiti njihove glasove.

Joker Out v soboto v Španiji nastopajo na prvi uradni ogrevalni zabavi pred Evrovizijo, nato jih bo pot iz Barcelone vodila prek Varšave, Tel Aviva, Madrida, Amsterdama in Londona v Liverpool, ki pa ga bodo delovno obiskali že naslednji teden. Tam bodo posneli video za naslednji singel New Wave in nastopili na radiu BBC.

Njihovo evrovizijsko turnejo bodo lahko oboževalci na daljavo spremljali na vseh družabnih omrežjih, na YouTube pa bodo v tedenskih odmerkih objavljali dokumentarno spletno serijo, ki prinaša vpogled v zakulisje nastajanja angleškega albuma, Misije Liverpool in njihovega vsakdanjika. Prvo poglavje je že na ogled:

"Čeprav se mogoče zdi, da smo v zadnjem času nekoliko mirovali, so v resnici za nami zelo delovno intenzivni tedni priprav. Verjetno kar drži tisti rek, da se v zabavni industriji največ dogaja takrat, ko se najmanj vidi," so povedali Joker Out. "Seveda živimo za ure, ko smo na odrih, ko pojemo, igramo in se družimo z ljubitelji naše glasbe, ampak da lahko tam res uživamo, je treba prej postoriti tisoč in eno stvar. Pri tako velikih projektih, kot je Pesem Evrovizije, je priprav še veliko več, za povrh pa vmes ustvarjamo še angleški album in se dogovarjamo za poletne festivalske nastope v širši regiji."

Konec meseca bodo izdali tudi angleško verzijo pesmi Carpe Diem, ob tem pa velja poudariti, da bodo v Liverpoolu peli v slovenščini.

Oglejte si še: