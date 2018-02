Justin Timberlake se po "nipplegatu" vrača na Super Bowl

To nedeljo se bo odvil najbolj pričakovani športni dogodek v ZDA, ki si ga ogleda več kot 110 milijonov ljudi. Enako kot tekmo, če ne še bolj, se pričakuje nastop med polčasom in letos bodo vse oči uperjene v Justina Timberlaka. Se še spomnite, kaj se je zgodilo, ko je nastopil nazadnje?

Vsi se sprašujejo, ali bo Justinov letošnji nastop enako kontroverzen, kot je bil zadnji. Foto: Getty Images

Šov med polčasom 38. Super Bowla leta 2004 se je v zgodovino zapisal kot najbolj kontroverzen. Za to sta poskrbela Justin Timberlake in Janet Jackson med izvajanjem pesmi Rock Your Body. Ob koncu pesmi, ko se besedilo glasi "I bet I’ll have you naked by the end of this song" (Stavim, da boš gola do konca pesmi, op. p.), je Timberlake pevki strgal del obleke in ji pri tem razkril del oprsja.

Glasbenika sta kasneje trdila, da je šlo za napako pri kostumu Jacksonove, česar pa takrat mnogi niso verjeli, saj je imela Janet okrog bradavičke nameščen tako imenovani ščitnik oziroma nakit, zaradi katerega so nekateri še danes prepričani, da je bil to del šova in da sta zvezdnika vse skupaj načrtovala. Je pa takrat afera dobila posebno ime: Nipplegate.

Ponesrečeno ali skrbno načrtovano? Foto: Getty Images

Super Bowl ameriške televizije od takrat prenašajo s petsekundnim zamikom, da bi se lahko izognile podobnim zapletom.

Po 14 letih se vrača

Justin se po 14 letih od kontroverznega dogodka to nedeljo, 4. februarja, vrača na veliki oder finala NFL, ki bo letos v Minnesoti. Glasbenik bo skoraj 110 milijonom gledalcem zapel svojo najnovejšo pesem Filthy, to pa je vse, kar je znanega o njegovem nastopu.

Navada je namreč takšna, da vsak nastopajoči na oder pripelje glasbenega gosta, kar pa letos ostaja velika skrivnost. Mnogi so ga že vprašali, ali bo ta posebna gostja prav Janet Jackson, a je to že zanikal. Ugibalo se je tudi, da bi nastop pomenil nekakšno mini združenje s člani skupine 'N Sync, vendar se tudi to ne bo zgodilo, je zagotovil Justin.

Sam si je na odru zaželel Jay Z-ja, a ima ta druge obveznosti.

Justin je na Super Bowlu prvič nastopil že pred 17 leti. Foto: Getty Images

To bo za Justina sicer že tretji nastop na Super Bowlu. Prvič je nastopil leta 2001 kot del skupine 'N Sync. Takrat so si oder na igrišču delili še s člani skupine Aerosmith, Britney Spears, Mary J. Blige in raperjem Nellyjem, njihov skupni nastop pa še danes velja za enega najbolj kultnih.

Na 52. Super Bowlu se bosta spopadli moštvi New England Patriots in Philadelphia Eagles. Osrednji igralec bo tudi letos podajalec New Englanda Tom Brady, ki se bo potegoval za šesti naslov in potrditev statusa največje legende tega športa.