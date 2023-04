Iz Laškega sporočili: Na Pivo in cvetje prihaja ta legendarna skupina

Organizatorji festivala Pivo in cvetje so razkrili, kdo bo letošnje "mednarodno presenečenje", ki so ga napovedovali.

"Pride tudi mednarodno presenečenje, gre pa za enega najbolj kultnih bandov iz 80. let in mislim, da vsak moški pozna vsaj pet njihovih hitov, vsaka dama pa vsaj deset," je v začetku marca ob predstavitvi programa letošnjega festivala Pivo in cvetje povedal Urban Centa, programski direktor festivala.

Zdaj pa so organizatorji razkrili, kdo je ta kultni band – v Laško prihaja legendarna skupina Boney M, ki se je v glasbeno zgodovino zapisala s hiti, kot so Rasputin, Ma Baker, Daddy Cool, Sunny, Rivers of Babylon in še vrsto drugih. Ena najuspešnejših plesnih pop skupin vseh časov se lahko pohvali z več kot sto milijoni prodanih plošč in hiti v šestih desetletjih – njihov Rasputin, izdan leta 1978, je leta 2021 zahvaljujoč TikToku znova postal uspešnica in se celo vrnil na glasbene lestvice.