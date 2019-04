Hrvati imajo najraje glasbo iz BiH in Srbije, kaj pa Slovenci? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški spletni portal Index.hr je v četrtek objavil članek, v katerem novinarka ugotavlja, da se hrvaško občinstvo na YouTubu navdušuje predvsem nad srbsko glasbo.

Arkanova hči med najbolj priljubljenimi na Hrvaškem

Kar deset dni je bil namreč na prvem mestu najbolj priljubljenih glasbenih spotov na YouTubu izdelek Anastasije Ražnatović, hčerke srbske turbofolk pevke Svetlane Ražnatović - Cece in zloglasnega srbskega paravojaškega poveljnika Željka Ražnatovića - Arkana. Na vrhu jo je nato nasledil srbski pevec Saša Kovačević, pred nekaj dnevi pa sta se na prvo mesto povzpela Jala Brat in Buba Corelli, raperja iz Bosne in Hercegovine.

"Zdi se, da se razen Severine in Jelene Rozge hrvaškim glasbenikom nikakor ne uspe povzpeti na vrh," so ugotovili na Index.hr, s tem pa sprožili plaz jeznih odzivov bralcev, ki se zgražajo, češ, kako lahko Hrvati poslušajo srbsko glasbo.

Slovenski glasbeni okus je zelo podoben hrvaškemu

Kateri glasbeni spoti na YouTubu pa trenutno najbolj zanimajo Slovence? Morda bomo z ugotovitvijo koga razočarali, toda - v Sloveniji imamo zelo podoben okus kot naši južni sosedje.

Ko odštejemo "triple-double" Luke Dončića, ki pač ni glasbeni spot, je to pet najbolj priljubljenih glasbenih spotov v Sloveniji ta hip:

Danes, 12. aprila, sta na prvem mestu slovenske lestvice najbolj priljubljenih oziroma "vročih" spotov na YouTubu raperja Jala Brat x Buba Corelli s pesmijo Bebi oziroma spotom, ki je trenutno najbolj priljubljen tudi na Hrvaškem.

Na drugem mestu je Jan Plestenjak s svojim svežim izdelkom Roke stran.

Tretji je še en glasbenik, ki je priljubljen tako pri nas kot na Hrvaškem - srbski pevec Saša Kovačevič s skladbo Prevarena.

Na četrtem mestu je Challe Salle s spotom za pesem Kriva sva oba.

Prvih pet uspešnic na Slovenskem zaokrožuje Anastasija Ražnatović s pesmijo Rane.

Pod črto lahko torej rečemo, da smo v Sloveniji očitno bolj narodno zavedni kot Hrvati. Če ne drugega, pri izbiri glasbe. Na Hrvaškem namreč med petimi najbolj priljubljenimi spoti na YouTubu trenutno ni niti enega hrvaškega izvajalca.

