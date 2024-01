Harmonikarski svet žaluje

Ustanovitelj harmonik Rutar Jožko Rutar se je poslovil po težki bolezni, je sporočila njegova družina.

Jožko Rutar se je rodil v Ljubljani 17. novembra 1947. Ko je Jožko dopolnil sedmi rojstni dan, se je družina preselila v Tolmin. Dolga leta je živel v Selu pri Ajdovščini, kjer so nastajale tudi prvovrstne harmonike Rutar. Zadnja leta pa je preživel v Zemonu, na domačiji žene Marije, kjer sta si ustvarila dom, so zapisali na straneh Veseljaka.

Dolgo časa od svojih mladostniških let je Jožko Rutar delal tudi v gostinstvu, in čeprav poklica ni vzljubil, ga je opravljal zelo profesionalno. Po končanem služenju vojaškega roka je naslednjih 22 let preživel v Italiji na južnem Tirolskem. V Alta Badii, znanem smučarskem središču v Dolomitih, je bil šef kuhinje v dveh hotelih. V prvem hotelu je opravljal delo celoletno, zaposlitev v drugem hotelu pa je bila sezonska. Tako mu je čas dopuščal, da je uresničil svoje dolgoletne sanje in ustvaril svojo prvo harmoniko – diatonično harmoniko Rutar, poroča Veseljak.

Svoje življenje je pokojni Rutar posvetil umetnosti in odkrivanju nenehnih izboljšav harmonik lastne blagovne znamke, danes pa družinsko podjetje naprej vodi njegov sin Aleks Rutar.

Družinsko podjetje naprej vodi sin pokojnega Jožka, Aleks Rutar. Foto: Ana Kovač