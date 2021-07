Eva Boto hvaležna, da je favoritka ljudstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena slovenska pevka Eva Boto, ki se ji je zmaga na letošnjih Melodijah morja in sonca za las izmuznila, se je svojim oboževalcem zahvalila za izkazano podporo. Na festivalu je namreč prejela največ glasov občinstva. Ob tem jo je podprl tudi glasbeni kolega Jan Plestenjak z besedami: "To je vse, kar šteje!"

V Portorožu je letos potekal že 40. festival Melodije morja in sonca, ki se ga je udeležila tudi mlada pevka Eva Boto. Zmagovalno skladbo so izbirali na podlagi glasovanja radijskih poslušalcev, TV-gledalcev in strokovne žirije, razplet tekmovanja pa je bil zelo tesen.

Pevka Eva Boto je zapela pesem Kdo ti bo dušo dal. Foto: Mediaspeed

Eva Boto, ki se je predstavila s pesmijo Kdo ti bo dušo dal, je od gledalcev ter poslušalcev televizijskega in radijskega prenosa prejela največ glasov, v seštevku z glasovi žirije pa se je izenačila s Tatjano Mihelj, ki je nastopila s skladbo Ples v dežju. Na razglasitev zmagovalke je usodno vplivala odločitev strokovne žirije, ki je več točk podelila Miheljevi.

Eva Boto je na svojem profilu na Instagramu delila sliki s šopkom in se v opisu zahvalila svojim oboževalcem, ki so jo podprli. V nadaljevanju je pojasnila, da je zmaga pripadla tisti, ki je prejela več glasov od strokovne žirije, in čestitala zmagovalki Tatjani Mihelj.

Mnogi oboževalci so v komentarjih zapisali, da je zanje prava zmagovalka, podprl pa jo je tudi Jan Plestenjak s komentarjem: "Bravo, Eva! Zmagovalka ljudstva in radijskih postaj − to je vse, kar šteje! O strokovnjakih pa ... ob kozarcu dobrega vina."

