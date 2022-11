Dolly Parton in Eminema sprejeli v dvorano slavnih rock and rolla

V dvorano slavnih rock and rolla so sprejeli sedem novih članov, med njimi sta bila tudi kraljica countryja Dolly Parton in priljubljeni raper Eminem.

Poleg Dolly Parton in Eminema so se letos v dvorano slavnih rock and rolla vpisali še britanski pop duo Eurythmics, ki ga sestavljata Annie Lennox in Dave Stewart, ameriški pevec Lionel Richie, priljubljena britanska skupina Duran Duran, kantavtorica Carly Simon ter glasbeni par Pat Benatar in Neil Giraldo.

Dvorana slavnih rock and rolla s sedežem v Clevelandu je muzej, posvečen najvplivnejšim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni pod pogojem, da so prvi album izdali pred najmanj 25 leti. Nove člane dvorane slavnih izbira tisoč glasbenikov, zgodovinarjev in drugih predstavnikov glasbene industrije.