December v Cafè Centralu z zvezdami iz šova Slovenija ima talent

Oglasno sporočilo

Café Central Portorož ponosno predstavlja očarljivo paleto dogodkov, ki se bodo združili v december, poln akrobacij, glasbe in plesa. Vsak večer bo vaša najljubša kavarna v Portorožu zaživela v ritmu veselja in dobrega vzdušja ter ponudila edinstveno praznično doživetje. Pridružite se nam pri praznovanju te čarobne sezone z izbrano ponudbo izjemnih dogodkov, ki vas bodo zagotovo navdušili.

Foto: Istrabenz Turizem

Ne zamudite:

18. 12. 2023 – 21. 12. 2023 ob 20.30: piano večer z Damirjem,

– 22. 12. 2023 ob 20.30: Excellent Choice,

23. 12. 2023 ob 21.00: Bassless in Acro Connection.

Bassless je mednarodno priznana in nagrajena slovenska a cappella skupina, ki deluje od leta 2013. Izvaja priredbe širokega spektra žanrov in avtorsko glasbo. Prepoznaven glasbeni izraz peterice je mešanica elementov popularne in ritmične elektronske glasbe na eni ter klasičnih a cappella jazz aranžmajev na drugi strani.

Acro Connection je akrobatski par, ki vas je na televizijskih zaslonih z dih jemajočimi akrobatskimi točkami navduševal vse do drugega polfinala oddaje Slovenija ima talent. Tokrat vam bosta svoje talente pokazala še v živo, v prostorih Cafè Centrala.

24. 12. 2023 ob 21.00: glasbena skupina De Liri

Skupino De Liri sestavljata Zala Kores na vokalu ter Julija Bratec Veleski na harfi in spremljevalnem vokalu. V letu 2021 sta se predstavili v oddaji Slovenija ima talent, kar jima je dalo dodaten zagon za ustvarjanje tudi avtorske glasbe. Sicer igrata priredbe pesmi najrazličnejših glasbenih žanrov, od popa in rocka ter vse do countryja in avtorske glasbe.

25. 12. 2023 ob 10.00: obisk Božička,

ob 10.30: žrebanje nagradne igre SantaClass,

ob 11.00: koncert godalnega Orkestra ADLibitum,

ob 21.00: božični koncert Serafine.

Serafine je vokalni trio, ki ga sestavljajo vokalistke Valentina Čuden, Mojca Potrč in Dada Kladenik – vse tri članice ansambla Opere SNG Maribor.

26. 12. 2023 ob 21.00: Tjaša Fajdiga duo

Tjaša Fajdiga je mlada, temperamentna Primorka, ki že od malih nog poje in pleše. Je magistra muzikalnega performansa ter diplomirana jazz pevka. Tudi ona je svoje znanje dokazala v finalu oddaje Slovenija ima talent. Svoj potencial je izpopolnila v Londonu na Kraljevi akademiji za glasbo (Royal Academy of Music – kjer je študiral tudi Sir Elton John, ki je še danes glavni podpornik in pokrovitelj akademije).

Tjaša Fajdiga Foto: Istrabenz Turizem

27. 12. 2023 in 28. 12. ob 20.30: piano večer z Damirjem,

29. 12. 2023 ob 20.30: glasbena skupina Excellent Choice,

30. 12. 2023 ob 21.00: cabaret show s plesno skupino Focus in Tjašo Fajdiga,

1. 1. 2024 ob 11.00: jutranji novoletni koncert z godalnim orkestrom ADLibitum,

1. 1. 2024 ob 21.00: večerni novoletni koncert Denise Dantas.

Denise Dantas Foto: Istrabenz Turizem Priznana brazilska pevka in igralka Denise Dantas je oblikovala edinstven avtorski izraz, v katerem znotraj sodobne brazilske glasbe združuje sambo in vplive inovativnega sodobnega jazza, zanimivo zvočno kombinacijo najboljšega iz obeh umetniških izrazov skupaj s skupino artikulira tudi kot brazilski jazz. Z glasbeniki je ustvarila prepoznaven zvok sambe z elementi jazza in ga predstavlja pod imenom Sambei no Jazz . Vabljeni v praznični Cafè Central!

Naročnik oglasnega sporočila je ISTRABENZ TURIZEM D.D.