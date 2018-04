Christina Aguilera razkrila skrivnost iz preteklosti #video

Christina in James sta prepevala Christinine največje hite. Foto: Cover Images

The Mickey Mouse Club (Klub Mikija Miške, op. p.) je bila televizijska oddaja, v kateri so se otroci urili za bodoče zvezde, kariera nekaterih pa se je močno vzpela in danes so pomemben del šovbiznisa. Med njimi so Britney Spears, Justin Timberlake, Keri Russell in Ryan Gosling, pa tudi Christina Aguilera.

Christina je bila včeraj gostja priljubljenega skeča Carpool Karaoke in se med petjem svojih največjih uspešnic razgovorila tudi o slavnem klubu. Med drugim je razkrila, da se je počutila malce zapostavljeno v skupini in da je bil Ryan Gosling, ki je zdaj cenjeni igralec, nekoč zaljubljen v Britney.

Voditelj James Corden je ob tem pripomnil, da Britney verjetno obžaluje, da se ni zapletla z Ryanom, Christina pa ga je spomnila, da je Britney takrat hodila z Justinom. James je sarkastično odvrnil: "Ja, to se je čudovito izšlo."

Justin in Britney sta bila v zvezi tri leta, ta pa se ni končala najbolje. Justin je čez nekaj mesecev posnel pesem Cry Me a River, v kateri namiguje, da ga je Britney varala.

Svoj talent trenutno preizkušajo tudi tekmovalci šova Nova zvezda Slovenije, ki so se preteklo soboto prvič predstavili na velikem odru. Njihove pevske sposobnosti vsak teden preverjajo žiranti Uroš Smolej, Natalija Verboten, Tomaž Mihelič, Nuška Drašček in Goran Lisica - Fox.



Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21. uri, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, v kateri Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya komentirajo nastope bodočih zvezd.