Ambasada Gavioli prodana. Je to konec legendarne diskoteke?

Objekt v Izoli, ki je več kot 20 let gostil danes že legendarno diskoteko Ambasado Gavioli, je dobil novega lastnika, poroča multimedijski portal RTV Slovenija. Novi lastnik zgradbe, ki je bila na prodaj za 1.950.000 evrov, je koprsko podjetje Ensol 360. To je specializirano za gradnjo kartodromov in zabaviščnih parkov. Kaj bodo novi lastniki storili z objektom, ni jasno. Kot poroča MMC, bodo skoraj zagotovo spremenili osnovno dejavnost, posledično je to najverjetneje konec Ambasade Gavioli.

Ambasada Gavioli je privabljala svetovno znane umetnike

Težko bi našli svetovno znanega glasbenika z elektronske scene, ki ni vsaj enkrat nastopil v Ambasadi Gavioli. Med nastopajočimi tako najdemo DJ Tiesta, Davida Moralesa, Carla Coxa, Erika Morilla, Davida Guetto, Rogerja Sancheza ... Ambasada Gavioli je bila pomembna tudi za številne slovenske umetnike, med drugimi so s svojo glasbo ljubitelje elektronike z vsega sveta razvajali tudi Umek, Valentino Kanzyani in Gramatik.