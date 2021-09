Oboževalci Abbe so verjetno veseli novice o novem albumu, ki bo izšel 5. novembra, a malo manj naznanitve, da člani skupine Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog in Anni-Frid Lyngstad sploh ne bodo nastopili na napovedanem koncertu v Londonu maja 2022.

Glasbeniki se namreč ne bodo podali na oder, ampak bo občinstvo namesto njih gledalo avatarje, ustvarjene s hologramsko tehnologijo. Sta pa člana skupine Björn in Benny dejala, da bodo digitalni liki ustvarjeni po njihovi podobi iz leta 1979, ko so bili na vrhuncu slave. Šov bo vključeval 22 skladb, večinoma starih uspešnic, trajal pa bo 90 minut

S kratkim utrinkom hologramske predstave so na Instagramu naznanili dve novi skladbi I Still Have Faith In You in Don’t Shut Me Down, ki ju odlikuje za skupino značilni zvok, ter potrdili, da bo album Voyage izšel v začetku novembra.

Nova glasba po skoraj 40 letih

Minilo je 40 ali 39 let, a zdelo se je, kot da čas ni minil. Bilo je osupljivo," je ob skorajšnjem izidu dejal Andersson in dodal, da so s člani ustvarjali "kolikor dobro lahko pri svojih letih". Vsi štirje so namreč stari čez 70 let.

Ulvaeus pa je dejal, da si še v sanjah ne bi predstavljal, da bodo po 40 letih od prenehanja sodelovanja izdali novi album v tako prijateljskem duhu. "Pisati pesmi je najbolj zabavna stvar, ki jo lahko počneš," je dodal.

Člani švedske pop skupine so se v studio vrnili že leta 2018 in že tedaj so javnosti sporočili, da se jim je ob združitvi zdelo, kot da od zadnjega srečanja ne bi minilo več kot 35 let.

Abba je med letoma 1972 in 1982 nanizala številne uspešnice, mednarodno slavo pa ji je prinesla zmaga na Evroviziji leta 1974 s skladbo Waterloo. Kljub temu, da je skupina razpadla že v začetku 80. let minulega stoletja, so s svojimi zimzelenimi uspešnicami vse do danes ohranili zvesto bazo oboževalcev in v pol stoletja prodali več kot 400 milijonov albumov. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami so Dancing Queen, The Winner Takes It All in Take a Chance on Me.