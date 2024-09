V 92. letu starosti je umrl skladatelj Igor Štuhec, so sporočili iz Društva slovenskih skladateljev. Njegov opus obsega dela za soliste, komorne zasedbe in ansamble ter zborovska, vokalno-instrumentalna in simfonična dela. Leta 2004 je dobil nagrado Prešernovega sklada, leta 2011 pa Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev za življenjsko delo.

Štuhec se je rodil leta 1932 v Kremberku v Slovenskih goricah. Leta 1960 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. M. Bravničarja diplomiral iz kompozicije. Med letoma 1964 in 1966 je študij nadaljeval na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju – smer dodekafonija in elektronska glasba. Deloval je kot skladatelj in pedagoški delavec na glasbenih šolah, ljubljanski srednji vzgojiteljski šoli in kot docent na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Štuhec je prejemnik številnih priznanj

Za svoje delo je prejel Prešernovo študentsko nagrado (1961), drugo nagrado BEMUS (Beograd, 1973), drugo nagrado jugoslovanskih radijskih postaj (Skopje, 1976), nagrado Prešernovega sklada za skladbo Simfonieta, državno nagrado na področju glasbenega šolstva (2008) ter Kozinovo nagrado.

Kot je pisalo v utemeljitvi zadnje, so Štuhecu stanovski kolegi najvišje priznanje društva namenili za številčen in zaokrožen opus, ki sega na najrazličnejša ustvarjalna področja.

Ukvarjal se je tudi z elektronsko glasbo

Štuhec se je ukvarjal tudi z elektronsko glasbo, najpomembnejši del njegovega ustvarjanja pa predstavljajo simfonična dela: Entuziazmi, Sinfonietta, Determinirano - Nedeterminirano, Poesis za orkester, Simfonija, simfonična pesnitev Od Drave do Mure in suita Iz domačega perivoja.

Med skladbami za različne komorne sestave izstopajo dela za rog, klarinet in flavto ter v zadnjem obdobju dela za različna trobila, trobento, pozavno in trobilni trio. Del svoje ustvarjalnosti je namenil tudi mladim, tako v klavirskih in violinskih skladbah kot v otroških in mladinskih zborih ter v skladbicah za različne instrumentalne sestave, je še pisalo v utemeljitvi Kozinove nagrade.

Kot je skladateljsko društvo izvedelo iz kroga družine, je Štuhec umrl konec prejšnjega tedna.