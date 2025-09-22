Na snemanju novega filma o Spider-Manu se je med akcijskim prizorom poškodoval glavni igralec Tom Holland, utrpel naj bi pretres možganov.

Na snemanju filma Spider-Man: Brand New Day, četrtega dela iz franšize Spider-Man, se je med akcijskim prizorom poškodoval Tom Holland, ki igra naslovnega superjunaka.

Nesreča se je po poročanju tujih medijev zgodila v petek med snemanjem v studiih Leavesden blizu Londona, 29-letni Holland naj bi se udaril v glavo in pri tem utrpel blažji pretres možganov.

Igralca so odpeljali v bolnišnico, od koder so ga pozneje odpustili, a je posledice poškodbe občutil tudi naslednji dan. Po poročanju tabloida The Sun se je v soboto zvečer z očetom Dominicom in zaročenko ter soigralko Zendayo udeležil dobrodelne večerje, tam pa ga je obšla slabost in je dogodek predčasno zapustil.

Hollywood Reporter ob tem poroča, da Holland vsaj nekaj dni ne bo snemal. Premiera filma Spider-Man: Brand New Day je načrtovana za 31. julij prihodnje leto.

