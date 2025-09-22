Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
13.46

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Spider-Man Tom Holland

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 13.46

18 minut

Tom Holland se je poškodoval na snemanju Spider-Mana

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tom Holland | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na snemanju novega filma o Spider-Manu se je med akcijskim prizorom poškodoval glavni igralec Tom Holland, utrpel naj bi pretres možganov.

Na snemanju filma Spider-Man: Brand New Day, četrtega dela iz franšize Spider-Man, se je med akcijskim prizorom poškodoval Tom Holland, ki igra naslovnega superjunaka.

Nesreča se je po poročanju tujih medijev zgodila v petek med snemanjem v studiih Leavesden blizu Londona, 29-letni Holland naj bi se udaril v glavo in pri tem utrpel blažji pretres možganov.

Igralca so odpeljali v bolnišnico, od koder so ga pozneje odpustili, a je posledice poškodbe občutil tudi naslednji dan. Po poročanju tabloida The Sun se je v soboto zvečer z očetom Dominicom in zaročenko ter soigralko Zendayo udeležil dobrodelne večerje, tam pa ga je obšla slabost in je dogodek predčasno zapustil.

Hollywood Reporter ob tem poroča, da Holland vsaj nekaj dni ne bo snemal. Premiera filma Spider-Man: Brand New Day je načrtovana za 31. julij prihodnje leto.

Oglejte si še:

Zendaya, Tom Holland
Trendi Zendaya in Tom Holland sta se zaročila
Tom Holland
Trendi Mladi zvezdnik priznal, da ga je alkohol zasužnjil

Spider-Man Tom Holland
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.