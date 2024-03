Materinski čut lahko pusti neprijeten priokus

Film se osredotoči na dve urejeni, uspešni družini v neimenovanem predmestju ZDA konec 50. let prejšnjega stoletja. Osemletnika Max in Theo sta najboljša prijatelja, njuni materi Celine in Alice prav tako in vsi uživajo v ameriškem snu, nakar … Max pade z balkona, Celine se zlomi in Alice ne ve več, kako ji pomagati, saj obenem na plano privrejo tudi njene psihične težave.

Na tej točki filma bi gledalec lahko zaključil, da bo to surova drama o izgubi otroka, o najhujšem, kar se lahko zgodi staršu, in tem, kako najti smisel za naprej. A bi se zmotil. Film ima z namenom žanrsko oznako triler in prva scena filma, v kateri se Alice pretihotapi v Celinino hišo ter izmakne nož, tam ni po naključju.

Seveda velja tudi obratno – če gledalec pričakuje triler, bo prvo polovico filma morda nezadovoljen, saj je zgodba zelo natančno zgrajena, da prikaže kompleksne čustvene krajine obeh junakinj in njunega vihravo spreminjajočega se razmerja. Sploh je zanimiva Alice, ki preide od šoka do občutka (različnih vrst) krivde, paranoje in nato še enkrat zaokroži skozi vsa ta čustva. Film je odličen v prikazu nians ob hkratni umestitvi v to časovno obdobje, vključno z omejitvami, ki jih to prinaša za ženske.

Ali je Alice, ki jo upodobi Jessica Chastain, pretirano zaščitniška do svojega Thea, ali ima prav, ko mu ne dovoli, da se druži z materjo svojega pokojnega prijatelja? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ameriški zvezdnici za evropsko vzdušje

Največji adut filma sta zvezdnici v glavnih vlogah, Anne Hathaway kot zlomljena Celine in Jessica Chastain kot vse bolj razrvana Alice. Obe sta tudi producentki filma, skupaj s francoskim filmarjem Olivierjem Massetom-Depassejem, ki je pred šestimi leti prvi posnel priredbo romana belgijske pisateljice Barbare Abel. Pod pričujočim ameriškim filmom je sicer podpisan še en francoski avtor, Benoît Delhomme, sicer izredno uspešen direktor fotografije (Teorija vsega, En dan, Ponudba), ki je tukaj prvič prevzel še režijo. Vse to precej učinkovito razloži, zakaj je Materinski čut videti tako zelo evropsko, vključno z brezkompromisnim zaključkom, ki ostane z gledalcem še nekaj časa po odhodu iz kinodvorane.

Jessica Chastain in Anne Hathaway sta kot producentki filma zagotovili, da njegova temačna vizija ni bila "hollywoodizirana". Foto: Blitz Film & Video Distribution

Evropski filmi so zaradi državnih subvencij pri ustvarjanju in distribuciji velikokrat manj obremenjeni s potrebo po všečnosti čim širšemu krogu gledalcev, kar jim omogoča, da so drznejši in surovejši. Ameriški filmi pogosto kopirajo senzibilnosti evropskih izdelkov, a si avtorji (oziroma v še večji meri studii, ki jih financirajo) le redko drznejo to emulacijo privesti do tako skrajne mere kot Materinski čut.

S tem ne mislimo, da je ameriški film kopija francoskega, temveč da mu uspe skozi zgodbo prenesti enake ideje, ne da bi razvodenele, in jih ne poskusi narediti bolj všečne. A nič ne kaže, da bo postavil nov trend – čeprav je film pri nas že v kinu, mu v ZDA še ni uspelo zagotoviti si kinodistribucije ali najti doma pri katerem od spletnih ponudnikov pretočnih vsebin.

Ali lahko prijateljstvo preživi najbolj travmatična doživetja? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Materinski čut vreden ogleda?

Materinski čut je odlično posnet in odigran film, ki bo zadovoljil vsakega ljubitelja filmske umetnosti. Po drugi strani je lahko premišljena zgradba, ki se izogiba žanrskim definicijam, za marsikaterega gledalca past, ki bo pustila neprijeten priokus. Avtorji filma in tudi že avtorica literarne predloge pred njimi so nedvomno želeli doseči prav to. Tako da gledalcem, ki jih je razplet filma dobil nepripravljene, lahko zgolj priporočimo, naj si ogledajo več evropske produkcije.

Materinski čut (Mother’s Instinct)



Režija: Benoît Delhomme.

Igrajo: Jessica Chastain, Anne Hathaway, Josh Charles, Anders Danielsen Lie.

Žanr: Triler.

Dolžina: 94 minut. Benoît Delhomme.Jessica Chastain, Anne Hathaway, Josh Charles, Anders Danielsen Lie.Triler.94 minut.

