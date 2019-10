Zoë Kravitz bo nova Catwoman

Po tem, ko smo jo gledali v uspešni seriji Majhne laži, je Zoë Kravitz zdal uspelo dobiti še vlogo slavne Catwoman. S to bo sledila stopinjam kolegic Michelle Pfeiffer, Halle Berry in Anne Hathaway, ki so v preteklosti že upodobile to legendarno mačko.

30-letna igralka, hčerka Lennyja Kravitza in Lise Bonet, se je sicer nekoč že prelevila v žensko-mačko, a ji je zgolj posodila glas – v Lego Batman Filmu iz leta 2017.

Zoë ima slavne starše. Foto: Getty Images

Ko se je ujela z novim Batmanom, je bila vloga zagotovljena

Ameriški mediji poročajo, da je morala Kravitzova prestati številne avdicije in se za vlogo boriti s tremi mladimi igralkami: Ano de Armas, Ello Balinsko in Eizo González, a kemija z bodočim Batmanom, Robertom Pattinsonom, je bila tista, ki ji je zagotovila vlogo.

Robert Pattinson bo novi Batman. Foto: Getty Images

Novi Batmanov film, ki bo nosil preprost naslov "The Batman" in ga bo režiral Matt Reeves, naj bi v kinematografe prišel 25. junija 2021.

