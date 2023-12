Znano je, komu smo v prvi polovici leta posvetili največ pozornosti #video

Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix je v začetku decembra prvič sploh objavil polletno poročilo najbolj gledanih televizijskih serij in filmov na tej platformi. S tem je razširil svojo preglednost podatkov o gledanosti in razkril, ali so bolj gledane njihove lastne vsebine ali licenčne.

Poročilo z naslovom Kaj smo gledali zajema več kot 18 tisoč televizijskih serij in filmov, ki so razvrščeni glede na datum objave, ali je serija oziroma film na voljo globalno in koliko ur so gledalci preživeli ob gledanju. Treba pa je izpostaviti, da so podatki vezani na obdobje med 1. januarjem in 1. junijem 2023.

Katere televizijske serije si je v prvem polletju ogledalo največ ljudi, si oglejte v spodnjem posnetku:

Med desetimi najbolj gledanimi televizijskimi serijami na Netflixu v tem obdobju najdemo še četrto sezono psihološkega trilerja You, tretjo sezono španske telenovele Kraljica juga (La Reina del Sur), tretjo sezono najstniške serije Outer Banks, prvo sezono serije Ginny in Georgia ter prvo sezono komične serije FUBAR.

Najbolj gledane filme v prvem polletju letošnjega leta pa preverite v spodnjem posnetku:

Na seznamu desetih najbolj gledanih filmov v prvi polovici leta najdemo tudi romantično komedijo Your Place or Mine, kriminalko Glass Onion: A Knives Out Mystery, grozljivko We Have a Ghost, triler The Pale Blue Ey in akcijo AKA.

