"Zlorabljeni" Jon Sneg se je opravičil oboževalcem zaradi zadnje sezone Igre prestolov #video

"Izredna novica: Jon Sneg se končno opraviči za osmo sezono," je eden zadnjih deepfake videov, lažnih posnetkov, ki nastanejo s pomočjo računalniških orodij.

Deepfake videi niso pravi, temveč so tako odlično računalniško obdelani, da je videti, kot da zvezdniki v njih govori nekaj, kar v resničnem življenju morda sploh ni. Nekdo, ki želi narediti deepfake, v računalniški algoritem vnese fotografije in videoposnetke obraza, ki ga želi ponarediti, nato pa algoritem z analizo teh posnetkov uri tako dolgo, dokler ne zna sam narediti dovolj prepričljive obrazne mimike. Lažno osebo lahko še vedno izda glas, a tudi to oviro je mogoče preskočiti z orodji za napredno sintezo glasu.



Pred kratkim so se denimo pojavili deepfake videi Kim Kardashian, Donalda Trumpa in Marka Zuckerberga, ki kažejo na to, da morda kmalu ne bo več mogoče zagotovo vedeti, ali je oseba res izgovorila določene besede ali pa je šlo zgolj za računalniško simulacijo.

"Žal mi je, da se nismo naučili nič ob koncu serije Skrivnostni otok"

V videu, ki je v zgolj 24 urah zbral več kot milijon ogledov, se Jon Sneg opraviči za slab scenarij osme sezone ter za to, da so ustvarjalci in igralci tratili čas gledalcev. "Žal mi je, da se nismo naučili nič ob koncu serije Skrivnostni otok. V tem videu imam več besedila, kot sem ga imel v zadnji sezoni. Opravičujem se za to."

Ob tem je še dodal, da se zaveda, da na koncu nič ni imelo smisla, ter: "Ko je lonček Starbucksa še najmanjša napaka, več, da si zaj***l." To je referenca na lonček kave "modernejše dobe", ki se je pojavil v četrti epizodi, ustvarjalci pa so ta spodrsljaj naknadno izbrisali iz kadra.

Sneg v videu nato še prevzame krivdo in se opraviči še, ker so ta scenarij napisali v šestih dneh ali "nekaj takega". "Zdaj pa zažgimo scenarij sezone osem in pozabimo nanj za vedno."

Nato je v videu videti, kako Tormund, Daenerys, Arya in drugi na grmadi zažgejo scenarij.

Foto: HBO

Jezni oboževalci s peticijo zahtevali ponovno snemanje zadnje sezone

Da zadnja sezona ne bo zadovoljila pričakovanj oboževalcev in gledalcev, je bilo jasno kmalu po prvih predvajanih epizodah. Konec ene od najbolj priljubljenih serij vseh časov je marsikoga močno ujezila, pri čemer številni menijo, da so ustvarjalci naredili ogromno napak in na splošno slabo sklenili sezono, na katero so morali čakati skoraj dve leti.

Zato so na strani Change.org začeli podpisovanje spletne peticije, s katero zahtevajo, da spet posnamejo osmo sezono z bolj "sposobnimi" pisci, kot sta D. B. Weiss in David Benioff. Peticija ima trenutno več kot 1,6 milijona podpisov.

