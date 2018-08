Zdaj je uradno: konec priljubljene serije Veliki pokovci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izjemno priljubljena in uspešna humoristična serija se bo maja prihodnje leto končala.

24. septembra letos bodo v ZDA začeli predvajati 12. sezono humoristične serije Veliki pokovci (Big Bang Theory), zdaj pa so producenti in studio, ki stoji za serijo, sporočili, da bo ta sezona tudi zadnja. Zadnji del bodo predvajali maja prihodnje leto.

Z 279 epizodami bodo Veliki pokovci najdlje trajajoča humoristična serija, posneta z več kamerami, so dodali.

Serijo so začeli predvajati leta 2007, od takrat pa je zbrala deset emmyjev (in 52 nominacij) - med temi je kar štiri emmyje za najboljšega igralca v komični seriji dobil Jim Parsons za vlogo Sheldona Cooperja.

Prav Parsons pa je letos že večkrat namignil, da je po več kot desetletju morda že čas, da se poslovi od Velikih pokovcev. Pri TV-mreži CBS so sicer še v začetku avgusta zagotavljali, da 12. sezona serije verjetno ne bo zadnja in da se z igralci dogovarjajo za podaljšanje pogodb, a so se zdaj očitno odločili drugače.