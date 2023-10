Začenja se Festival slovenskega filma: kaj prinaša?

Poleg 55 filmov, ki se bodo v tekmovalnem delu potegovali za nagrade vesna, ocenjevali pa jih bosta dve strokovni žiriji, so v pregledni program uvrstili še 39 filmov. Za letošnji FSF so sicer prejeli 138 prijav.

Filmi v tekmovalnem programu

Celovečerni filmi:

DUHOVNICA, Maja Prettner, 98', dokumentarni DVA KORAKA OD BALTIKA DO JADRANA, Jan Mozetič, 75', dokumentarni GAJIN SVET 2, Peter Bratuša, 96', igrani LGBT_SLO_1984, Boris Petkovič, 87', dokumentarni MOŽ BREZ KRIVDE, Ivan Gergolet, 113', igrani NE MISLI, DA BO KDAJ MIMO, Tomaž Grom, 73', eksperimentalno-dokumentarni OPAZOVANJE, Janez Burger, 82', igrani PERO, Damjan Kozole, 98', dokumentarni POSLEDNJI HEROJ, Žiga Virc, 82', igrani SKOZI MOJE OČI, Igor Vrtačnik, 122', igrano-dokumentarni ŠTERKIJADA, Igor Šterk, 77', igrani TELO, Petra Seliškar, 91', dokumentarni VZORNIK, Nejc Gazvoda, 98', igrani ZBUDI ME, Marko Šantić, 85', igrani

Manjšinske koprodukcije:

KAKŠNO ŽIVLJENJE, Giuseppe Battiston, 104', igrani VAREN KRAJ, Juraj Lerotić, 102', igrani

Srednjemetražni filmi:

MELANIA, Jurij Gruden, 51', dokumentarni ZADRUŽNI DOM, Amir Muratović, 52', dokumentarni ZASTAVNICE_KI, Miha Mohorič, 48', dokumentarni

Kratki filmi:

ADIJO, ANA. ZDRAVO, JAZ!, Urban Zorko, 5', igrani BORBIKE, Nika Jurman, 15', animirani EDI, Jan Vrhovnik, 14', igrano-dokumentarni FLINT&EMA, Mitja Manček, 8', animirani JANKO, Marko Kumer, 11', igrani KAKO SEM SE NAUČILA OBEŠATI PERILO, Barbara Zemljič, 23', igrani LINE RIDER, Simon Intihar, 24', dokumentarni MAČEK MURI – PLES, Jernej Žmitek, 13', animirani NOT GO GENTLE, Sasha Ihnatovich, 5', eksperimentalno-dokumentarni OBJEM, Miroslav Mandić, 14', eksperimentalno-dokumentarni OBZORNIK 242 – SUNČANE PRUGE, Nika Autor, 27', dokumentarni POSTAJALIŠČE, Amir Muratović, 5', eksperimentalno-dokumentarni ŠKATLA, Tomaž Pavkovič, 22', dokumentarni ŠPORTNI DAN, August Adrian Braatz, 23', igrani Z AVTOM, Oskar Šubic, 12', igrani ZEMLJA, Alex Cvetkov, 29', igrani

Študijski filmi:

ALENKA, Kristian Bernard Irgl, AGRFT, 17', igrani CHILL, STACY, CHILL, Tamara Taskova, AU UNG, 2', animirani ČE BI JEDLI SVOJ VPLIV, Pika Potočnik, ALUO, 1', animirani ČUČI, Inja Prebil, ALUO, 2', animirani DALJNE NJIVE, Filip Jembrih, AGRFT, 17', igrani DOMČANI, Jure Štern, AGRFT, 21', dokumentarni GNIDA, Margareta Grm, AGRFT, 12', igrani HOFFMANOV ZAKON, Aleksander Kogoj, AGRFT, 25', igrani HYPNAGOGIA, Tjaša Bon, ALUO, 2', animirano-eksperimentalni IMPULZ, Lara Šifrer, AGRFT, 7', dokumentarni KALITEV, Ivana Vogrinc, Vidali Studio, FAMU Praga, 8', igrani LUKNJE, Sofiya Kruglikova, ALUO, 7', animirani PUSTITE MI DIHATI, Katarina Brglez, AU UNG, 3', animirani RAZGLAŠENA, Blaž Andrašček, AGRFT, 17', igrani RAZMIŠLJAM, Toma Kirina, AU UNG, 3', eksperimentalni SAMO DIHAJ, Anej Golčar, Royal College of Art London, 6', animirani SIMONOVA VILA, Klemen Lorber, AGRFT, 15', dokumentarni SMRT, Matic Dominko, AGRFT, 12', dokumentarni UTRINEK, Oskar Šubic, AGRFT, 7', igrani VODA, Tomi Sokolov, ALUO, 2', animirani

Ob odprtju FSF bodo podelili nagrado Milke in Metoda Badjure, ki jo bo za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti prejel direktor fotografije Rado Likon. Filmski fotografiji in filmskim snemalcem so posvetili tudi strokovni program, v katerem bodo med drugim predstavili strateški načrt za razvoj AV-industrije do leta 2030, uvedlo pa ga bo sredino predavanje španske producentke dokumentarnih filmov Marte Andreu.

Med filmskimi obletnicami, ki jih bodo počastili, so 101. obletnica rojstva direktorja fotografije Ivana Marinčka, 80-letnica režiserja Karpa Godine ter 100-letnica in 60-letnica dvoran, v katerih danes delujeta Kinodvor in Slovenska kinoteka. Spomnili se bodo tudi gledališkega in filmskega velikana Radka Poliča - Raca in se poklonili prijatelju slovenskega filma Dragomirju Zupancu, ki v Beogradu pripravlja Dneve slovenskega filma.

FSF organizira Slovenski filmski center. Potekal bo do nedelje v Avditoriju Portorož in na razstavišču Monfort.

Preberite še: