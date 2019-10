Z Jokerjem ruši rekorde, zasebno je preživel pekel

Psihološki triler Joker, dobitnik zlatega leva na letošnjem beneškem filmskem festivalu, je pred tednom dni začel spektakularni pohod po kinodvoranah. Prvi konec tedna se je v ZDA odrezal bolje kot katerikoli drug film, ki so ga začeli pričakovati oktobra, rekorde gledanosti je med drugim rušil tudi v Sloveniji, skupno pa se je z njim v kinoblagajne do zdaj nateklo že prek 245 milijonov evrov. Za primerjavo: za snemanje so potrošili okoli 50 milijonov evrov.

Zdaj so vse oči uprte v Joaquina Phoenixa, 44-letnega igralca, ki se je prelevil v Arthurja Flecka oziroma poblaznelega Jokerja. Phoenix že od nekdaj velja za igralca, ki se najbolje znajde v vlogah temačnih posebnežev, ne nazadnje ga kot takšno osebnost opisujejo tudi novinarji, ki so se srečali z njim. In ob vsakem novem liku, ki se bori z notranjimi demoni, na površje splavajo tragične zgodbe iz Phoenixove mladosti.

Mladost v kultu

Arlyn in John Phoenix s svojimi petimi otroki Foto: Cover Images Joaquin je tretji od petih otrok, ki so se rodili Johnu in Arlyn Bottom. Starša sta se v 70. letih pridružila kontroverznemu kultu Božji otroci, za katerega se je pozneje izkazalo, da med drugim spodbuja "raziskovanje spolnosti" celo pri najmlajših otrocih. Ko sta zakonca Bottom to ugotovila, sta se z otroki karseda hitro vrnila v ZDA, kjer so svoj priimek spremenili v Phoenix in zaživeli novo življenje, ki pa je bilo daleč od sanjskega.

Družina je bila brez denarja, včasih so spali kar v avtu, je pozneje pripovedoval Joaquin, in otroci so denar pomagali služiti z uličnimi nastopi. Med enim od njih naj bi jih odkril igralski agent in tako so se otroci – Joaquin, njegov starejši brat River ter sestre Rain, Liberty in Summer – znašli v zabavni industriji.

Joaquin s starejšim bratom Riverjem Foto: Cover Images Največji met je uspel Riverju, pri le 16 letih je zaslovel z vlogo v filmu Ostani z menoj (Stand by Me), pri 18 si je z vlogo v Vedno na begu (Running in Empty) že prislužil nominacijo za oskarja, leta 1991, ko je imel 21 let, pa je na beneškem filmskem festivalu dobil nagrado za najboljšega igralca za vlogo v Moj mali Idaho (My Own Private Idaho).

Napovedovali so mu bleščečo prihodnost, nato pa je 31. oktobra 1993 zaradi prevelikega odmerka drog umrl pred znanim losangeleškim nočnim klubom The Viper Room – pred očmi brata Joaquina in sestre Rain.

Joaquin, ki o tej tragični noči še vedno noče govoriti, je bil tisti, ki je poklical reševalce, medtem ko je njegov brat umiral, in televizijske ter radijske postaje so še mesece predvajale njegovo pretresljivo hlipanje in prošnje, naj čim prej pridejo.

Po tej tragediji se je cela družina umaknila v Kostariko, Joaquin, ki je do takrat ustvaril že več televizijskih in filmskih vlog, pa več kot leto dni ni hotel pomisliti na igro. Vse dokler ga niso povabili na avdicijo za film Ženska za umret z Nicole Kidman v glavni vlogi. Režiserja Gusa Van Santa je popolnoma navdušil, v New York Timesu pa so po premieri filma o njem zapisali: "To je igralec, na katerega morate biti pozorni."

Z Nicole Kidman v filmu Ženska za umret iz leta 1995 Foto: Cover Images

Po tem se je njegova kariera začela vzpenjati, postal je ljubljenec filmskih kritikov, leta 2005 pa je v filmu Hoja po robu (Walk the Line) upodobil legendarnega glasbenika Johnnyja Casha. Ta vloga je veljala za vrhunec njegove kariere, zanjo je prejel zlati globus in bil nominiran za oskarja. Skupno ima Phoenix tri oskarjevske nominacije (kipca še ni osvojil) in z Jokerjem mu obetajo četrto.

Zdravljenje zaradi alkoholizma

Ob kariernemu vzponu pa je Joaquin Phoenix v zasebnem življenju doživljal tudi padce, med drugim je kmalu po koncu snemanja Hoje po robu šel na zdravljenje odvisnosti od alkohola. "Nisem imel ničesar, kar bi me prizemljilo, k alkoholu sem se zatekal, da bi se počutil bolje," je pozneje povedal v intervjuju za revijo Time Out.

Z Reese Witherspoon v filmu Hoja po robu, v katerem je upodobil Johnnyja Casha. Foto: Cover Images

Trema in tesnoba

Čeprav je v filmu in na televiziji nanizal vrsto vlog, se na snemanju še vedno ne počuti lagodno, je večkrat poudaril. V pogovoru za revijo Interview je povedal, da ga pred snemanji zaradi treme obhaja slabost, nič manj tesnoben ni, ko se vklopijo kamere. "Pod pazduhe mi morajo dati higienske vložke, ker se tako močno potim," je dejal.

Velja za igralca, ki se povsem posveti vlogi in zlije z likom, ki ga igra, zaradi česar se, kot je povedal, po koncu snemanja pogosto počuti povsem praznega. "Bilo je res težko pustiti film za sabo," je po snemanju filma Hoja po robu povedal za New York Times, "bil sem jezen, prizadet in počutil sem se osamljenega. Nisem vedel, kaj naj storim. Za vlogo Johnnyja Casha sem se naučil popolnoma novega odnosa do sveta, nato pa se nenadoma nisem mogel več zanašati na to."

Od leta 2016 je v zvezi z igralko Rooney Mara. Foto: Getty Images

A po vlogi v Jokerju se zdi igralec, ki ga pogosto označujejo za ekscentrika, pomirjen sam s sabo. Pred kratkim je v intervjuju za Vanity Fair odprl vrata v svoje zasebno življenje, med drugim je spregovoril o svoji zaročenki, igralki Rooney Mara, in povedal, da se je sčasoma vendarle naučil ločiti svoje življenje od lika, ki ga igra: "Zdaj vem, da bo z mano vse v redu, ker sem našel smisel v drugih delih svojega življenja. In na to se lahko oprem. Uživam v tem. Ljubim svoje življenje. Je*eno ljubim svoje življenje."

