Vrača se Teksaški mož postave – toda brez Chucka Norrisa

V seriji Teksaški mož postave, v izvirniku Walker, Texas Ranger, ki so jo snemali in vrteli med letoma 1993 in 2001, je slavni pretepač Chuck Norris ustvaril eno svojih najprepoznavnejših vlog.

Foto: Cover Images

Kmalu bodo serijo oziroma njeno predelavo začeli znova snemati, toda v novi različici v glavni vlogi ne bo danes 79-letnega Norrisa. Po poročanju portala Deadline bo vlogo teksaškega rangerja Cordella Walkerja prevzel Jared Padalecki, 37-letni igralec, znan predvsem po vlogah v serijah Midve z mamo (Gilmore Girls) in Nadnaravno (Supernatural).

Jared Padalecki, novi teksaški mož postave Foto: Getty Images

Tako kot v izvirni seriji se bodo tudi v predelavi zgodbe vrtele okoli družinskih in moralnih vrednot ter "vzpostavljanja starega reda", piše Deadline. Bo pa v novi različici vendarle tudi kanček sodobnosti – novi Walker bo dobil partnerko, medtem ko je v obdobju Chucka Norrisa raje delal z moškimi sodelavci.

