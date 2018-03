V Zagrebu odkrili kip Chucka Norrisa

Legendarni filmski igralec Chuck Norris je v hrvaški prestolnici Zagreb dobil kip v naravni velikosti, s katerim so njegovi oboževalci zaznamovali igralčev 78. rojstni dan.

Legendarni filmski igralec Chuck Norris je v hrvaški prestolnici Zagreb dobil kip v naravni velikosti, s katerim so njegovi oboževalci obeležili igralčev 78. rojstni dan. Foto: Fiat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kip so ob ognjemetu odkrili v soseski Sloboština v petek opolnoči. Njegov avtor, ki meni, da velja z Norrisom ohraniti dobre odnose, je želel ostati anonimen.

"To je prvi spomenik Chucka Norrisa na Hrvaškem, s tem smo se pridružili razvitim evropskim državam, ki že imajo njegov spomenik," je dejal vodja slovesnosti Kruno Lokotar. Kot je dodal, se je Zagreb iz milijonskega prelevil v milijardno mesto, saj Norris ne pozna meja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Lokotar je ob tem spomnil tudi na druga mesta, ki že imajo spomenike v čast filmskim igralcem. Med njimi je tudi Mostar s kipom preminulega igralca Brucea Leeja.

Odkritju kipa je sledila proslava v zagrebški kavarni Norris, kjer so se zvrstili tako glasbeni nastopi kot nastopi komedijantov. Navzoči so pričakovali, da se bo Norris osebno zahvalil z videom, vendar so na koncu njegovi predstavniki poslali pismo.

Ob tem so organizatorji spomnili, da je lani Chuck Norris obiskal Slovenijo, dan zatem pa je Slovenija dobila arbitražno sodbo s Hrvaško.