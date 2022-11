Voditelji silvestrskega programa na CNN ne smejo več nazdravljati

Silvestrski program na ameriški TV-mreži CNN je v zadnjih letih slovel predvsem po voditeljih, ki so ves večer nazdravljali z gosti in med seboj ter postajali vse bolj opiti, gledalci pa so se zabavali ob njihovih vse bolj motnih pogledih, nenavadnih izjavah in dejanjih.

Voditelj Don Lemon, ki se v prenos običajno vključi po polnoči, si je na primer eno od preteklih let med prenosom v živo dal preluknjati uho.

Prah je Lemon dvigoval tudi lani, ko je gledalcem razlagal, da je "presneto odrasel moški, ki si lahko privošči na televiziji izraziti svoje mnenje, kar ljudi vznemiri".

"Veste kaj, lahko mi poljubite zadnjico, vseeno mi je," je pribil.

Letos pa bo, kot kaže, precej drugače. Maja letos je CNN dobil novo vodstvo in novi izvršni direktor Chris Licht ima očitno drugačno mnenje, kako naj bi bil videti silvestrski program. Ta teden je na sestanku z zaposlenimi dejal, da popivanje pred kamerami "uničuje kredibilnost CNN" in "škodi spoštovanju, ki ga gledalci čutijo do njih", poroča Variety.

Pravilo "nula nula" pa ne bo veljalo za čisto vse voditelje. Anderson Cooper in Andy Cohen, ki vodita prenos s Times Squara, osrednjega newyorškega silvestrskega prizorišča, bosta po poročanju Varietyja lahko še naprej nadaljevala tradicijo in pred očmi gledalcev postajala vse bolj pijana. Vsi drugi voditelji pa bodo morali, hoteli ali ne, ostati trezni.

