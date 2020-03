Vin Diesel v akcijskem znanstvenofantastičnem spektaklu

Oglasno sporočilo

Je največji človekov dosežek vseh časov, neuničljivo orožje, nesporni dokaz o izjemnem napredku človeštva. Po žilah se mu pretaka tehnologija, ki mu daje neverjetno moč in sposobnost ozdravljenja. Koga takega še niste videli. To je Vin Diesel v vlogi Bloodshota v istoimenskem, po izjemno uspešnem stripu posnetem akcijskem filmu, ki bo od 12. marca na ogled tudi pri nas.

Kako enkratno se je Vin Diesel, ikona akcijskih filmov, znašel v tej vlogi, si lahko že zdaj ogledate v brutalnem kinonapovedniku filma.

Bloodshot je zgodba o Rayu Garrisonu, ubitem elitnem vojaku, ki ga korporacija Rising Spirit Technologies za proizvodnjo orožja s pomočjo posebne nanotehnologije ponovno oživi. S pravo vojsko nanotehnologije v žilah postane neustavljiva sila, močnejši kot kadarkoli prej in sposoben samozdravljenja. Ampak nove sposobnosti imajo svojo ceno. Korporacija, ki ga je oživila, zdaj nadzira njegovo telo in um. Čeprav je Ray prežet z vrsto osupljivih novih sposobnosti, zdaj trpi zaradi popolne izgube spomina in poskuša odkriti svojo identiteto, pa tudi razliko med resnico in manipulacijami, ki se skrivajo za korporacijo. Pri tem mu pomaga skrivna ekipa drugih "nadgrajenih" kolegov.

Film je nastal po istoimenskem stripu ameriške založbe Valiant Comics. Režiral ga je David S. F. Wilson, poleg Vina Diesla pa v filmu nastopajo Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell in Guy Pearce.

Bloodshot bo v kinu na ogled od 12. marca.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Naročnik oglasne vsebine je CON FILM D.O.O.