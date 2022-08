Video: Brad Pitt in Sandra Bullock v poletnem hitu končno v domačih kinematografih

Oglasno sporočilo

Med svojim potovanjem je Ladybug v stiku s skrivnostno žensko Mario Beetle (Sandra Bullock) iz organizacije Deer Creek International Business Solutions. Po vrsti ponesrečenih misij ga vodi med novo nalogo, ki bi morala biti na prvi pogled mačji kašelj. Toda kraja navadnega kovčka se nazadnje spremeni v obupan poskus pobega s hitrega vlaka. Ladybug med potovanjem naleti na svojevrstne in nevarne ljudi – nekatere pozna že od prej, druge pa bo šele imel čast spoznati. Oglejte si novi napovednik za film Hiter kot strel (Bullet Train) in ugotovite, kdo je Bela smrt, za katero je Ladybug, torej Brad Pitt, pripravljen iti na vse ali nič.

Ta akcijski triler s pridihom komedije bo zagotovo prava poletna osvežitev v slovenskih kinematografih. Režiser David Leitch je svojo žilico že pokazal z uspešnicami Deadpool 2, John Wick in Hobbs & Shaw. Bil je tudi Pittov dvojnik v filmih Gospod in gospa Smith, Troja, Oceanovih 11 in Vohunske spletke. Prepričani smo, da bo ta dvojica nadaljevala uspešno sodelovanje in nas navdušila tudi v tem novem akcijskem spektaklu.

Brad Pitt igra nesrečnega morilca, ki se je odločil, da bo svoje delo opravljal na bolj miren način, potem ko se je nekaj nalog izjalovilo. Seveda pa ima lahko usoda povsem drugačne načrte in nova naloga ga tudi res pripelje v navzkriž s smrtonosnimi morilci z različnih koncev sveta – ki imajo sorodne, a nasprotujoče si cilje – na najhitrejšem vlaku na svetu. Zato mora zdaj ugotoviti, kako bo pobegnil. Z režiserjem megahita Deadpool 2 Davidom Leitchem je konec poti samo začetek divje, neustavljive in vznemirljive vožnje po sodobni Japonski.

HITER KOT STREL V KINU OD 4. 8. PREDPREMIERNO 3. 8.

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM, D. O. O., LJUBLJANA