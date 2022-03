V Slovenijo prihaja v velikem slogu

Oglasno sporočilo

Najmračnejši in po besedah kritikov, ki so ga že videli, najboljši film o Vitezu teme do zdaj, BATMAN , v kina po Sloveniji prihaja v velikem slogu že ta četrtek, 3. marca .

Kako hitro lahko rešiš uganko? Bodi med prvimi in osvoji ekskluzivne Batman nagrade!

Warner Bros Pictures in Nissan Europe sta po letu 2013 ponovno združila moči in naredila vrhunsko promocijo težko pričakovanega filma Batman in Nissan Juka.

Premiera filma v Sloveniji bo letos 3. marca, a dan prej, 2. marca, se bo zgodil nepozaben dogodek, ki ga ne smete zamuditi! Na eni od lokacij v BTC Ljubljana, ki vam je ne bomo v celoti izdali, zaupamo pa vam lahko le koordinate, ki so: 46°04'00.7"N 14°32'29.0"E, 1.800, se bo pojavil svetlobni znak superheroja Batmana, pod njim pa te bo čakal Nissan Juke. Vsak pravi oboževalec tega superjunaka ve, da je to vredno ogleda!

Če boste na lokaciji med prvimi 20, vam podarimo vstopnico za ogled filma.



Namig: gre za najvišjo poslovno stavbo v Sloveniji. Namig: gre za najvišjo poslovno stavbo v Sloveniji.

Poleg omenjenega dogodka, ki ga res ne smete zamuditi, pa se je z BATMANOM združil tudi POLICE, ki je za ta namen ustvaril edinstvene in ekskluzivne ročne ure POLICE X BATMAN.

Na samo treh predvajanjih filma 3. marca bo Slowatch nekomu v dvorani podelil ročno uro POLICE X BATMAN, zato si je za te dogodke dobro zagotoviti vstopnico čim prej.

Izbrani dogodki, kjer se bo ekskluzivno podelila ura, so: * VEČER SUPERJUNAKOV v CINEPLEXXU KRANJ ob 20.00. * ROYAL NIGHT OF ACTION s filmom BATMAN v MARIBORU ob 20.00 * PREMIERA RADIA ANTENA v KOLOSEJU v LJUBLJANI ob 19.00



Vstopnice za vse dogodke so že v prodaji in se hitro prodajajo, zato si zagotovite svojo čim prej.

Zgodba novega Batmana

Po letih tavanja po ulicah Gothama in z le nekaj zanesljivimi zavezniki osamljeni maščevalec Batman postane edino utelešenje pravice med svojimi someščani. Ko elito Gothama napade sadističen morilec, vrsta skrivnostnih namigov popelje "viteza teme" globoko v podzemlje, kjer naleti na Selino Kyle ali Catwoman, Pingvina, Carminea Falconea in seveda Ugankarja. Ko se dokazi začnejo kopičiti in vodijo vedno bliže in bliže domu ter razkrivajo veličino storilčevega zloveščega načrta, mora Batman skovati nova zavezništva, razkriti krivca in vrniti pravico mestu Gotham, ki so ga pokvarjene oblasti predolgo zlorabljale.

Poleg Roberta Pattinsona (Batman) v filmu igrajo še Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis, Colin Farrell, Peter Sarsgaard in Jayme Lawson. Film je režiral Matt Reeves po scenariju, ki sta ga spisala on in Peter Craig, film pa je tudi produciral skupaj z Dylanom Clarkom, Michaelom E. Uslanom, Walterjem Hamado, Chantal Nong Vo in Simonom Emanuelom.

Izbrani kritiki, ki so si ta izjemni, skoraj tri ure dolgi filmski spektakel že ogledali, so navdušeni!

Med drugim so povedali tudi:

"Robert Pattinson je Batman, kakršnega še nismo videli." (Rachel Ho, Exclaim!)

"Surov, temačen in čudovit." (Rachel Ho, Exclaim!)

"Batman, primeren za današnji svet." (Bilge Ebri, New York Magazine)

"Matt Reeves predstavi hipnotičen filmski izdelek s čutno zgodbo o maščevanju." (Robert Daniels, The Playlist)

"Velik in drzen." (Chris Evangelista, Slashfilm)

"Eden do zdaj najboljših filmov o superjunakih." (Den of Geek – Headline)

BATMAN v kina po Sloveniji prihaja 3. marca. Distributer je Blitz Slovenija.





