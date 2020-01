V novih Marvelovih filmih tudi transspolni in homoseksualni superjunaki #video

Studii Marvel z novimi filmi vstopajo v povsem novo ero, kajti v njih bodo svoje mesto dobili tudi transspolni, homoseksualni, biseksualni in slepi superjunaki. "Želimo, da naši filmi odsevajo naše občinstvo in da se prav vsak član naše publike po svetu identificira s tem, kar vidi na zaslonu," je ob tem povedal direktor Kevin Feige.

Transspolne osebe se s spolom, s katerim so rojene, ne poistovetijo. Gre torej za moške, ujete v ženskem telesu, ali obratno – nekdo, ki se je rodil kot moški, se v resnici počuti kot ženska. Takšne osebe imenujemo transspolne osebe in zadnja leta dobivajo vse več pozornosti ter razumevanja – tudi zahvaljujoč številnim znanim obrazom, ki so o tem javno spregovorili ter celo javno pokazali svojo medicinsko preobrazbo v želeni spol.

Zdaj so se tudi ustvarjalci najbolj znanih filmov o superjunakih odločili, da bodo te mnogokrat še vedno spregledane ali celo zatirane skupine ljudi podprli tako, da bodo drugačni tudi liki v njihovih prihajajočih filmih. Iz studiev Marvel so potrdili, da že snemajo film, v katerem bo svoje mesto dobil transspolni superjunak, poroča portal Sky News.

Nekaj Marvelovih superjunakov, ki se pojavijo tudi v zadnji znanstveno-fantastični uspešnici Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame), si oglejte v videu spodaj.

A to še zdaleč ni vse. V novi Marvelovi uspešnici z naslovom The Eternals, ki bo izšla predvidoma še to leto, nastopajo tudi homoseksualni in slepi liki. Novost pa se obeta tudi v četrtem delu Thora, kjer bo Tessa Thompson zaigrala Valkyrie, ki je v stripu predstavljena kot biseksualka.

Vse to so velike novosti te svetovno uspešne franšize, ki si vse bolj prizadeva za raznolikost likov na vseh ravneh. Potrditev, da je to prava smer, so pri Marvelu dobili po velikem uspehu filma Črni panter, v katerem so tako glavni superjunak kot tudi številni drugi liki temnopolti. Tako bo tudi v filmu z naslovom Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings, ki naj bi v kinematografe prišel prihodnje leto, zaigral ameriški igralec azijskega rodu, kar bo še ena novost studiev.

"Želimo, da naši filmi odsevajo naše občinstvo in da se prav vsak član naše publike po svetu poistoveti s tem, kar vidi na zaslonu," je ob tem povedal direktor Kevin Feige.