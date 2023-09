V New Yorku vrtijo jugoslovanske filme iz 60. let

V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku do 21. septembra prikazujejo retrospektivo Od črnega vala do belega žarka – jugoslovanski film šestdesetih let. Po kuratorskem izboru bodo predvajali 15 filmov, med njimi Ples v dežju slovenskega režiserja Boštjana Hladnika in Po isti poti se ne vračaj Jožeta Babiča.

Ples v dežju so predvajali v soboto in ga bodo ponovili prihodnji ponedeljek, Babičev film pa bodo prikazali 14. in 20. septembra, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Oba slovenska filma bodo prikazali v digitalno restavriranih različicah, za kateri je poskrbela Slovenska kinoteka.

Kot so zapisali na SFC, sta neodvisna kuratorka Mina Radović in kurator iz filmskega oddelka MoME Dave Kehr izbrala režiserje, ki so najbolj zaznamovali jugoslovanski črni val. Z dvema filmoma, Tri in Zbiralci perja, je zastopan Aleksander Petrović, iz opusa Vladimirja Makavejeva sta izbrala film Ljubezenski slučaj poštne uslužbenke, iz opusa Živojina Pavlovića pa film Ko bom mrtev in bel.

Retrospektiva vključuje tudi omnibus Mesto režiserjev Pavlovića, Marka Babca in Vojislava Kokana Rakonjca, edini film iz tega obdobja, ki ga je sodišče v Jugoslaviji uradno prepovedalo. Uvrstila sta med drugim še filme režiserjev Đorđeta Kadijevića, Miodraga Popovića in Vatroslava Mimice.

Slovenski prispevek v retrospektivi predstavljata tudi igralca Špela Rozin, ki je odigrala glavno vlogo v filmu Nenavadno dekle režiserja Jovana Zivanovića, in Stevo Žigon z vlogo nemškega oficirja v filmu Memento režiserja Dimitrieja Osmanlija.

Pri pripravi retrospektive so sodelovali Jugoslovanska kinoteka in Delta Video iz Beograda, Hrvaški državni arhiv – Hrvaška kinoteka, SFC, Kinoteka Bosne in Hercegovine ter Kinoteka Severne Makedonije.

