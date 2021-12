V Mariboru snemali libanonsko kriminalko

V navezi s štajerskim produkcijskim podjetjem so v Mariboru in okolici snemali prizore za novo serijo, ki jo bo predvajal "arabski Netflix".

Sredi decembra se je na Štajerskem mudila produkcijska ekipa z Bližnjega vzhoda, ki je tam snemala serijo, namenjeno za arabsko govoreče tržišče. Gre za libanonsko kriminalno serijo Al Wasm, ki po poročanju TV Slovenija govori o nečednih poslih med gangsterji z Bližnjega vzhoda in evropsko mafijo.

Shooting Al Wassem - day 3 🎥🎬🎬🎥 Posted by Showtec production on Sunday, December 12, 2021

Večino serije so posneli v Libanonu, za snemalno prizorišče evropskih dogodkov v zgodbi pa so izbrali Maribor. Sprva so nameravali snemati v Grčiji, a so jih nato prepričale mariborske lokacije, je za Večer povedal Danijel Gorjup, direktor produkcijskega podjetja Showtec iz Maribora, ki je z libanonsko-sirsko ekipo sodelovalo pri slovenskem delu snemanja.

Shooting Al Wassem - day 1+2 🎥🎬🎬🎥 Best filming crew Posted by Showtec production on Saturday, December 11, 2021

Snemali so na vrsti lokacij v Mariboru in okolici, od tamkajšnje železniške postaje do Titovega mosta, ki je bil zato nekaj časa zaprt, nekaj prizorov so posneli tudi v studiu podjetja Showtec, še poroča Večer.

V snemanje so bili vključeni tudi domači statisti, serija Al Wasm pa bo premiero doživela februarja prihodnje leto. Predvajali jo bodo na platformi Shahid, podobni Netflixu, le da je usmerjena na arabsko govoreče tržišče.

