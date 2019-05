V Igri prestolov Dubrovnik pogorel do tal #foto

Predzadnja epizoda Igre prestolov je oboževalcem prinesla kar eno uro in 20 minut napetosti, ko je Emilia Clarke kot Daenerys Targaryen požgala Kraljevi pristanek in nato še Rdečo trdnjavo.

Medtem ko so bili nad njeno potezo šokirani številni liki v seriji, tudi Emilia sama, ter seveda oboževalci, pa je prizor požiganja še najbolj razvnel hrvaške oboževalce.

"Pogoreli" dubrovniški trdnjavi, cerkev in Stradun

Prizori, kako je Drogon, na katerem je jezdila razjarjena Daenerys, požgal Kraljevi pristanek, so snemali v Dubrovniku in tako je mati zmajev poskrbela za "uničenje" glavne ulice Stradun, cerkve sv. Vlaha (sv. Blaža), spravila pa sta se še na grajsko obzidje, na trdnjavi Minčeta in Lovrijenac ter številne ozke uličice v samem središču mesta.

"Dubrovnik" v plamenih Foto: IMDb

Drogon na delu Foto: IMDb

Jon Sneg, Sivi črv in Davos med ruševinami Dubrovnika Foto: IMDb

Daenerys je odločitev za popolno uničenje Kraljevega pristanka sprejela po tem, ko so že zadoneli zvonovi predaje.

Pod ognjenimi zublji Drogona in pod padajočimi kamni in stavbami so tako umrli številni pomembni liki serije, med njimi Cersei Lannister in njen dvojček ter ljubimec Jamie Lannister, Pes in njegov brat Ser Gregor, Cerseijina roka Qyburn ter na tisoče nedolžnih prebivalcev Kraljevega pristanka.

Daenerys je v peti epizodi postala nora kraljica. Foto: HBO

"Odpovejte lete v Dubrovnik, nič več ni za videti"

Po tej uničujoči epizodi so se na Twitterju že pojavile šale na račun tega, da je Dubrovnik zdaj uničen in da lahko odpovedo vse turistične oglede, saj ni nič več za videti.

"Najbolje, da za letos odpovedo vse lete v Dubrovnik."

In pa: "Vesel sem, da sem videl Kraljevi pristanek, preden ga je Daenerys uničila."

Ter: "Dubrovnik leta 2019 proti Dubrovniku leta 1991."

In še šala na račun drage kave v mestu, ki je "pogorelo":

Po stopinjah očeta, norega kralja

Najbolj zagrizeni oboževalci, ki so prebrali tudi fantazijske romane Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina, po katerih je posneta ta izjemno priljubljena serija, so sicer že zaradi razpleta v knjigah predvidevali, da bo Daenerys sledila stopinjam svojega očeta, norega kralja Aerysa II Targaryena.

A ustvarjalci njenega ubijalskega pohoda sprva vseeno niso načrtovali, je pojasnil D. B. Weiss. Vendar pa ji je v trenutku, ko je zaslišala zvonove predaje, nekaj kliknilo v glavi. "V tistem trenutku se je odločila. Ko je videla Rdečo trdnjavo, ki predstavlja simbol njene družine, dom, ki so ga zgradili pred 300 leti, je uvidela, kaj vse ji je bilo odvzeto, zato je bila ta odločitev zelo osebna."

Na sporedu je le še en del, šesta epizoda, in Igre prestolov bo dokončno konec. Ena najbolj gledanih in najbolje ocenjenih serij vseh časov (na IMDb-ju ima oceno 9,5 od 10) se bo zaključila 20. maja ob treh zjutraj.

Prizor iz zadnje, šeste epizode osme sezone Foto: IMDb

