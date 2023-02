Umrla je Branka Veselinović, najstarejša igralka na svetu

V sredo je v 105. letu starosti umrla Branka Veselinović, priznana srbska igralka, ki je bila od 7. septembra lani, ko je umrla ameriška igralka Marsha Hunt, najstarejša igralka na svetu.

"Rodila se je v Avstro-Ogrski in 105 let pozneje umrla v Beogradu. Marsikaj je doživela in preživela," ji je na družbenih omrežjih v slovo zapisal znani srbski igralec Milan Marić, "bila je humanitarka. Bila je najstarejša igralka na svetu. Bila je marsikaj."

Rodila se u Austrougarskoj i umrla 105 godina kasnije u Beogradu. Svašta je proživela i preživela. Bila je humanitarka. Bila je najstarija glumica na svetu. Mnogo toga je bila.

Branka Veselinović ♥️ pic.twitter.com/V91oj5bvoq — Milan Maric (@eugensmesni) February 8, 2023

Rodila se je 16. septembra 1918 v Bečeju v današnji avtonomni srbski pokrajini Vojvodina. Igro je študirala v beograjskem narodnem gledališču, nastopati je začela že med drugo svetovno vojno, leta 1948 pa je igrala v prvi predstavi, ki jo je na oder postavilo Jugoslovansko dramsko gledališče - to je bil Cankarjev Kralj na Betajnovi.

Ob srbščini je govorila angleško, rusko, nemško, francosko, češko, madžarsko in italijansko, na mednarodni sceni pa je zaslovela predvsem v vlogi glavne junakinje v predstavi Mati Korajža in njeni otroci po besedilu Bertolta Brechta in Margarete Steffin, v kateri je igrala v ZDA, ter po vlogi Natashe v filmu Dvanajst stolov režiserja Mela Brooksa.

Leta 1948 se je poročila z igralcem in prevajalcem Mlađo Veselinovićem, skupaj sta ostala vse do njegove smrti leta 2012. "Moja velika ljubezen," je o njem leta 2021 dejala za tabloid Blic, "skupaj sva bila skoraj 40 let in še vedno je v mojem srcu." Skupaj sta ustanovila dobrodelno fundacijo za pomoč otrokom z motnjami v razvoju, od leta 1980 pa je bila tudi ambasadorka Unicefa.