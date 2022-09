Umrl je sloviti režiser Jean-Luc Godard

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jean-Luc Godard je bil eden najbolj cenjenih režiserjev vseh časov, s svojimi filmskimi klasikami, kot sta Do zadnjega diha in Prezir, je premikal meje kinematografije in navdihoval nove generacije prelomnih režiserjev, piše Reuters.

V svojih filmih se je oddaljil od konvencionalne kinematografije in z eksperimentalnimi prijemi odločilno pripomogel k vzponu francoskega novega filmskega vala.

Godard se je rodil 3. decembra 1930 v Parizu v premožno družino, njegov oče je bil zdravnik, njegova mama pa hči ustanovitelja investicijske banke Paribas.

