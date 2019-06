To so Slovenci, ki jih bomo slišali v novem Levjem kralju #video

Levji kralj je zaznamoval generacije otrok in odraslih po vsem svetu, v blagajne kinematografov pa je pred 25 leti prinesel skoraj milijardo dolarjev. Njegovi novi različici, ki bo premiero doživela 14. julija, napovedujejo še večjo priljubljenost.

"Kar se tiče same animacije, boste pa lahko sami videli, da je zelo napredovala, no, ta računalniška animacija je videti že kot dokumentaren film pravzaprav," nam je zaupal Sebastian Cavazza, ki se je tokrat že drugič preobrazil v Mufaso, očeta malega Simbe. Njegovo vlogo pa je prevzel Klemen Mramor, sicer vajen posojanja glasu risanim junakom.

V novi verziji še Slakonja in Artač

Da je sodelovanje pri ustvarjanju tako kultnega filma veliko doživetje, se strinjata tudi Klemen Slakonja in Tilen Artač, ki sta se v novem animiranem filmu preobrazila v Simbova najboljša prijatelja, Timona in Pumbo.

"Izjemna izkušnja, zelo rad se vživljam v take like, ki so malo odpičeni. Zabavno je potem vse skupaj, nikoli ne veš, kaj te čaka v naslednji repliki," pravi Klemen, ki je tako kot Tilen svojega lika danes spoznal v živo. Klemen je tako veselo s črvi hranil surikate, Tilen pa se je poučil o svinjah bradavičarkah. Je našel kakšno podobnost? "Da, našel sem se. Našel sem se v tem prašiču, zdi se mi le, da bom moral na kilaži še malo narediti."

Ista zgodba, nov krog življenja

Animiranega filma Levji kralj iz leta 1994, ki velja za enega najbolj uspešnih animiranih filmov vseh časov, se spominjamo tudi po izvirni z oskarjem nagrajeni glasbi (Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight, Hakuna Matata), predvsem pa po pronicljivi zgodbi o častihlepju in izdajstvu ter odgovornosti odraščanja, ki si mnoge pripovedne elemente in motive izposoja iz Shakespearovih dram, klasične mitologije in afriških ljudskih pripovedk.

Novi Levji kralj na velika platna prihaja v režiji Jona Favreauja, ki je pri svojem delu uporabil vsa mogoča sodobna orodja in poskrbel za neverjetno živost in pristnost nastopajočih živali, podobno kot je to storil že v uspešnici Knjiga o džungli, ki je prav tako njegovo delo.

Novi Levji kralj na redni spored prihaja v četrtek, 18. julija, in bo na voljo v sinhronizirani in izvirni različici.

Napovednik novega Levjega kralja:

