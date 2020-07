To so Netflixovi najbolj gledani filmi vseh časov #video

Netflix je razkril, kateri njihovi filmi so do zdaj poželi največ pozornosti gledalcev.

Netflix je že dolgo več kot le pretočna platforma, že pred leti so se lotili produkcije lastnih vsebin od serij do filmov. Te dni pa so prvič razkrili, kateri filmi, ki so nastali v njihovi produkciji, so do zdaj zbrali največ ogledov.

Ob tem je treba omeniti, da so v številke vključili vse oglede ne glede na to, ali so uporabniki dejansko pogledali celoten film ali le nekaj sekund. V vsakem primeru pa gre za filme, ki so do zdaj vzbudili največ zanimanja uporabnikov Netflixa.

1. Extraction (2020) – 99 milijonov ogledov

2. Bird Box (2018) – 89 milijonov ogledov

3. Spenser Confidential (2020) – 85 milijonov ogledov

4. 6 Underground (2019) – 83 milijonov ogledov

5. Murder Mystery (2019) – 73 milijonov ogledov

6. The Irishman (2019) – 64 miljonov ogledov

7. Triple Frontier (2019) – 63 milijonov ogledov

8. The Wrong Missy (2020) – 59 milijonov ogledov

9. The Platform (2019) – 56 milijonov ogledov

10. The Perfect Date (2019) – 48 milijonov ogledov

