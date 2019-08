"To je bil eden najtemnejših trenutkov v zgodovini ZDA"

Med drugo svetovno vojno so koncentracijska taborišča obstajala tudi v ZDA, vanje pa so zapirali vse, ki so imeli "vsaj kapljo" japonske krvi. Ta taborišča so zdaj eno osrednjih prizorišč serije Teror: Zloglasni, ki sredi avgusta prihaja tudi na naše ekrane.

Ko so Združene države Amerike po japonskem napadu na Pearl Harbor vstopile v drugo svetovno vojno, so Američani japonskih korenin, tudi tisti, ki so se rodili v ZDA, postali nezaželen, celo sovražen element. Ameriške oblasti so jih več kot sto tisoč, tako odraslih kot otrok, prisilno zaprle v koncentracijska taborišča in jih tam zadrževale vse do konca vojne leta 1945.

Foto: AMC Gre za temen madež v ameriški zgodovini, za katerega se zunaj meja ZDA ni vedelo, bolj ali manj enako pa je bilo tudi v ZDA – o tem se vse do danes skorajda ni govorilo.

Zdaj pa so taborišča, v katerih so bili internirani japonski Američani, osrednje prizorišče nove sezone antologijske serije Teror, v kateri se zamolčana zgodovinska dejstva prepletajo s tradicionalnimi japonskimi legendami o duhovih.

Premiera serije Teror: Zloglasni bo v četrtek, 15. avgusta, ob 22. uri na programu AMC.

V novi sezoni, ki nosi naslov Teror: Zloglasni, prevladujejo igralci japonskih korenin, in kot so nam povedali na predstavitvi serije v Los Angelesu, marsikdo med njimi vse do snemanja ni poznal zgodbe o koncentracijskih taboriščih za japonske Američane.

"Sem iz ZDA, pa za to nisem vedel, v šoli se o tem nismo učili," je pojasnil ustvarjalec serije Alexander Woo, sicer sin kitajskih priseljencev. "Gre za nekaj, kar se ne sklada s podobo Amerike kot dežele svobodnih. Vsekakor je bil to eden najtemnejših trenutkov v ameriški zgodovini, v katerem so se oblasti obrnile proti lastnim ljudem."

Alexander Woo, ustvarjalec serije Teror: Zloglasni Foto: AMC

O koncentracijskih taboriščih, kamor so internirali japonske Američane, se ne govori niti na Japonskem, je povedala igralka Kiki Sukezane, ki je odraščala v deželi vzhajajočega sonca. "O tem nisem vedela ničesar in ko sem prvič slišala za ta taborišča, sem bila šokirana," je dejala.

Po drugi strani pa sta zgodbo še pred serijo dobro poznala legendarni igralec George Takei in njegov mlajši kolega Derek Mio, ki v seriji igra protagonista Chesterja Nakayamo. Prvi je bil kot otrok eden od internirancev in je bil tudi eden od glavnih svetovalcev ob nastanku serije, drugi ima nekdanje internirance med sorodniki.

Derek Mio je v seriji osrednji lik Chester Nakayama Foto: AMC

"Celotna naša skupnost se resnično veseli te serije, ker bo širokemu občinstvu predstavila zgodbo, ki so jo tako dolgo pometali pod preprogo. O tem se ni govorilo, še posebej ne v šolah," je dejal Mio.

Ob zgodbi o zapiranju priseljencev v taborišča se seveda ni moč izogniti vlečenju vzporednic z aktualnim dogajanjem po svetu. Ustvarjalci serije in zasedba sicer poudarjajo, da to ni bil njihov cilj, a gre dogajanje po svetu žal spet v podobno smer kot v preteklosti.

"S to zgodbo nismo nameravali komentirati aktualnega političnega dogajanja, a na žalost se ene in iste stvari vedno znova dogajajo," je dodal Shingo Usami, eden od glavnih igralcev v seriji, "ne le v ZDA, ampak tudi v Evropi, v Avstraliji, kjer živim, in na Japonskem. Ljudje ponavljajo iste napake."

Shingo Usami (desno) v seriji igra glavo družine Nakayama, ki jo internirajo v koncentracijsko taborišče. Foto: AMC

"Govorimo o nečem, kar se je zgodilo v 40. letih prejšnjega stoletja, toda gledalec to zgodbo zlahka aplicira na katere koli priseljence danes ali v preteklosti," je poudaril Woo, "kot otroku priseljencev pa se mi je zdelo pomembno poudariti, da so priseljenci ljudje, ki novo državo vzamejo za svojo, medtem pa ni nujno, da bo ta država tudi njih vzela za svoje."